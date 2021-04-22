Просто фантастика: «Библионочь-2021» в Ленинке

Тема акции «Библионочь-2021»: «Книга — путь к звездам».
Научная фантастика — одна из самых молодых отраслей художественной литературы, она конструирует воображаемые миры, помогая нам осмыслить запредельные грани реальности, приближая к новым открытиям. В год науки и технологий Российская государственная библиотека обращается к своим многочисленным коллекциям и раскрывает тему фантастики. Например, наш главный редактор Андрей Паламарчук в рамках «Библионочи» расскажет о том, как менялось место динозавров в нашем культурном ландшафте и где эти (не такие уж и фантастические) твари обитают сейчас.
Билеты на все лекции и показы, куда нужно было регистрироваться, уже закончились, поэтому рассказываем вам о других мероприятиях «Библионочи», на которые можно попасть в порядке живой очереди – все они будут проходить в порядке живой очереди и входят в программу в подъезде №1.
Небо XVI–XVIII веков на потолке Ленинки
В Библионочь на потолке мраморной лестницы гостей будет встречать проекционная инсталляция Даниила Лебедева и Александра Лобанова (художники арт-группы «Синий суп») «От рассвета до заката». Плафоны над головами гостей преобразятся в видеоисторию о том, что происходило в небе днем и ночью, если верить книгам XVI–XVIII веков. Гости познакомятся с собраниями библиотеки через изображения из научных и художественных сочинений, космических карт, атласов одни из редких экземпляров собраний РГБ. Там же можно будет увидеть советские научные журналы с иллюстрациями о жизни в космосе.
Музыкальный преферанс в главном читальном зале страны
В легендарном читальном зале № 3 гости окунутся в мир музыки и звуков, который готовят преподаватели и студенты Школы дизайна Высшей школы экономики направления «Саунд-арт и саунд-дизайн». Двухчасовой музыкальный концерт «Фантастика в звуках» охватывает колоссальный объем музыкального наследия нашей страны, хранящегося в нотно-музыкальном отделе РГБ. Будут представлены звукозаписи национальных инструментов малых народов, редких музыкальных коллективов, великих композиторов. В перформансе будут задействованы более 70 звукозаписей, более 30 разновидностей музыкальных инструментов, более 20 вокальных исполнителей и еще более 30 звуковых фрагментов (например звуки пения птиц, городских пространств, и многое другое. Музыканты на глазах у публики создадут неповторимое звуковое явление — перформанс, объединяющий космос разнообразия звуковых и музыкальных коллекций РГБ, объединяющих в себе звукозаписи последних 150 лет.
Выставка «Мы первые!»
Помимо этого, на третьем этаже в Розовом зале будет представлена баннерная выставка «Мы первые!», посвящённая образу героя-космонавта в советском плакате. В экспозиции — копии более 30 плакатов из фонда отдела изоизданий РГБ, работы Валентина Викторова, Михаила Соловьёва, Николая Смоляка, Юрия Кершина и других. В художественном решении используется графический шрифт, разработанный в начале 60-х годов Максимом Жуковым и Юрием Курбатовым.
Подробности о всех событиях «Библионочи» в РГБ можно найти на сайте.
Больше классного и бесплатного
О том, как покоряли космос можно узнать в специальном проекте Национальной электронной библиотеки, а читать больше книг Стивена Хокинга, Сергея Попова, Карла Сагана, Владимира Сурдина и других про нашу вселенную в бесплатном приложении для чтения «НЭБ. Свет».