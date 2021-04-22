Просто фантастика: «Библионочь-2021» в Ленинке

Помимо этого, на третьем этаже в Розовом зале будет представлена баннерная выставка «Мы первые!», посвящённая образу героя-космонавта в советском плакате. В экспозиции — копии более 30 плакатов из фонда отдела изоизданий РГБ, работы Валентина Викторова, Михаила Соловьёва, Николая Смоляка, Юрия Кершина и других. В художественном решении используется графический шрифт, разработанный в начале 60-х годов Максимом Жуковым и Юрием Курбатовым.

Подробности о всех событиях «Библионочи» в РГБ можно найти на сайте.