Протесты в Барселоне: насколько опасно для туристов?

Массовые демонстрации заблокировали город, сорвано железнодорожное сообщение, десятки авиарейсов отменены.

Peaceful march this evening in Sant Quirze del Vallès, Barcelona, tonight.



Ordinary Catalans have taken to the streets since Monday when the Spanish judiciary sentenced political leaders from Catalonia for a total of 100 years.#StandUpForCatalonia pic.twitter.com/f0oEEyCeU1