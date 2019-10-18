Протесты в Барселоне: насколько опасно для туристов?

Уже известно о гибели французского туриста: он умер от сердечного приступа, пытаясь пешком дойти до аэропорта Барселоны после остановки общественного транспорта. 65-летний путешественник преодолел путь в 4 км пешком с чемоданами, но у Терминала 2 упал: у него не выдержало сердце. Сотрудники аэропорта пытались реанимировать его с помощью дефибриллятора, затем его доставили в ближайший госпиталь, но мужчина скончался.

Вторая волна протестов ожидается в Барселоне в пятницу, 18 октября. Для участия в протестной акции сюда из других городов идут пять колонн, насчитывающих десятки тысяч человек.