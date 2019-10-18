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Жизнь планеты

Протесты в Барселоне: насколько опасно для туристов?

Анастасия Баринова
18 октября 2019
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Массовые демонстрации заблокировали город, сорвано железнодорожное сообщение, десятки авиарейсов отменены.

МИД России призвал находящихся в Барселоне граждан РФ проявлять осторожность и по возможности ограничить свои передвижения. Причиной являются массовые акции протеста сторонников независимости Каталонии от Испании, которые начались 14 октября.

Демонстранты выходят на улицы, выражая недовольство в связи с приговорами в отношении бывших представителей каталонского руководства, которые были причастны к попытке проведения референдума о независимости этого автономного сообщества Испании в октябре 2017 года.

Самые ожесточенные столкновения протестующих с полицией произошли в ночь на четверг: травмы получило почти 100 человек. По данным МИД РФ, среди пострадавших в ходе митингов российских граждан нет.

Однако сама ситуация в городе сейчас не является ни безопасной, ни комфортной. Пожарные получили 50 вызовов, в 12 случаях горели автомобили. Протестующие устанавливают баррикады и поджигают мусорные контейнеры. Многие улицы заблокированы, нарушено железнодорожное сообщение, а аэропорту Эль-Прат было отменено около 100 рейсов. Сейчас протесты переместились ближе к центру города, но путешественникам рекомендуется проверять статус своего перелета.

Уже известно о гибели французского туриста: он умер от сердечного приступа, пытаясь пешком дойти до аэропорта Барселоны после остановки общественного транспорта. 65-летний путешественник преодолел путь в 4 км пешком с чемоданами, но у Терминала 2 упал: у него не выдержало сердце. Сотрудники аэропорта пытались реанимировать его с помощью дефибриллятора, затем его доставили в ближайший госпиталь, но мужчина скончался.

Вторая волна протестов ожидается в Барселоне в пятницу, 18 октября. Для участия в протестной акции сюда из других городов идут пять колонн, насчитывающих десятки тысяч человек.

Ассоциация отелей выступила с резкой критикой в адрес протестующих: представители гостиничного бизнеса говорят не только об упущенной прибыли, но и о том, что городу наносится большой имиджевый урон. В прошлом году Барселону посетили 8,9 миллиона человек.