Протесты в Барселоне: насколько опасно для туристов?

МИД России призвал находящихся в Барселоне граждан РФ проявлять осторожность и по возможности ограничить свои передвижения. Причиной являются массовые акции протеста сторонников независимости Каталонии от Испании, которые начались 14 октября.
Демонстранты выходят на улицы, выражая недовольство в связи с приговорами в отношении бывших представителей каталонского руководства, которые были причастны к попытке проведения референдума о независимости этого автономного сообщества Испании в октябре 2017 года.
Peaceful march this evening in Sant Quirze del Vallès, Barcelona, tonight.— David Manson (@Caithnesian) October 17, 2019
Ordinary Catalans have taken to the streets since Monday when the Spanish judiciary sentenced political leaders from Catalonia for a total of 100 years.#StandUpForCatalonia pic.twitter.com/f0oEEyCeU1
Самые ожесточенные столкновения протестующих с полицией произошли в ночь на четверг: травмы получило почти 100 человек. По данным МИД РФ, среди пострадавших в ходе митингов российских граждан нет.
Однако сама ситуация в городе сейчас не является ни безопасной, ни комфортной. Пожарные получили 50 вызовов, в 12 случаях горели автомобили. Протестующие устанавливают баррикады и поджигают мусорные контейнеры. Многие улицы заблокированы, нарушено железнодорожное сообщение, а аэропорту Эль-Прат было отменено около 100 рейсов. Сейчас протесты переместились ближе к центру города, но путешественникам рекомендуется проверять статус своего перелета.
Day 4 #Barcelona and still they haven't removed the bins full of paper, bottles and plastic. @AdaColau?#StandUpForCatalonia pic.twitter.com/bhNBLPrQSt— The Real Donald Duck (@Thenotfakeme) October 17, 2019
Уже известно о гибели французского туриста: он умер от сердечного приступа, пытаясь пешком дойти до аэропорта Барселоны после остановки общественного транспорта. 65-летний путешественник преодолел путь в 4 км пешком с чемоданами, но у Терминала 2 упал: у него не выдержало сердце. Сотрудники аэропорта пытались реанимировать его с помощью дефибриллятора, затем его доставили в ближайший госпиталь, но мужчина скончался.
Вторая волна протестов ожидается в Барселоне в пятницу, 18 октября. Для участия в протестной акции сюда из других городов идут пять колонн, насчитывающих десятки тысяч человек.
🔴 GRANS #CÀRREGUES #POLICIALS— INES ALCUBILLA (@nesimallorca) October 17, 2019
📍 #passeigdegracia amb #Aragó#AixiNo #barcelona #BarcelonaEnFlames pic.twitter.com/bU896wFbRV
Ассоциация отелей выступила с резкой критикой в адрес протестующих: представители гостиничного бизнеса говорят не только об упущенной прибыли, но и о том, что городу наносится большой имиджевый урон. В прошлом году Барселону посетили 8,9 миллиона человек.