«Путешествие по Нью-Йорку 1911 года»: 4K-видео

Денис Ширяев — видеоблогер и продакт-менеджер компании «Комитет» — опубликовал восьмиминутный ролик под названием «Путешествие по Нью-Йорку 1911 года», который переносит зрителей в прошлое к Статуе Свободы, Бэттери-парку, Нью-Йоркской гавани, небоскребу Флэтайрон-билдинг и на Пятую авеню.
За основу ролика были взяты съемки шведской группы кинооператоров Svenska Biografteatern, которая в начале ХХ века посетила Ниагарский водопад, Париж, Венецию, Монте-Карло, а также Нью-Йорк. Эти кадры были впервые выпущены в 2018 году Музеем современного искусства.
«Видео было снято всего за три года до начала Первой мировой войны, а повседневная жизнь города, записанная здесь — уличное движение, люди, занимающиеся своими делами — носит случайный, почти пасторальный характер», — говорится в сообщении музея.
Денис Ширяев обработал видео с помощью алгоритмов на базе нейронных сетей, таких как Gigapixel AI и DAIN, увеличил FPS (кадровую частоту) до комфортных для восприятия 60 кадров в секунду, расширил масштаб изображения до разрешения 4K, сгладил резкость видео и пропустил получившийся ролик через нейросеть DeOldify NN, которая автоматически раскрасила черно-белые кадры.
Первым, что запечатлели шведские операторы по прибытии в Нью-Йорк, была Статуя Свободы. Затем зритель попадает в Нью-Йоркскую гавань, которая сейчас стала достопримечательностью и до сих пор используется туристическими лодками и паромами.
Пятая авеню в 1911 году была не такой оживленной как сейчас, а на Бруклинском мосту было гораздо больше места для пешеходов. В фильме видно здание Нью-Йорк Геральд, которое больше не существует, зато статуя американо-шведского изобретателя Джона Эрикссона в Бэттери-парк почти не изменилась. Знаменитое здание Флэтайрон, известное своей странной формой, также дошло до нас в неизменной форме.
Ранее Денис Ширяев выпустил обновленную версию короткометражного фильма братьев Люмьер «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота», премьера которого состоялась в 1896 году.