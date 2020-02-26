«Путешествие по Нью-Йорку 1911 года»: 4K-видео

Денис Ширяев — видеоблогер и продакт-менеджер компании «Комитет» — опубликовал восьмиминутный ролик под названием «Путешествие по Нью-Йорку 1911 года», который переносит зрителей в прошлое к Статуе Свободы, Бэттери-парку, Нью-Йоркской гавани, небоскребу Флэтайрон-билдинг и на Пятую авеню.

За основу ролика были взяты съемки шведской группы кинооператоров Svenska Biografteatern, которая в начале ХХ века посетила Ниагарский водопад, Париж, Венецию, Монте-Карло, а также Нью-Йорк. Эти кадры были впервые выпущены в 2018 году Музеем современного искусства.

«Видео было снято всего за три года до начала Первой мировой войны, а повседневная жизнь города, записанная здесь — уличное движение, люди, занимающиеся своими делами — носит случайный, почти пасторальный характер», — говорится в сообщении музея.