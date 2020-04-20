Путешествие по видеоигровому Нотр-Даму: 360°-видео в 4K

Прошел год с тех пор, как разрушительный пожар уничтожил часть собора Нотр-Дам-де-Пари — 15 апреля 2019 года в результате возгорания обрушились шпиль и часть крыши одного из самых известных европейских памятников архитектуры. Теперь французская компания Ubisoft — разработчик и издатель видеоигр, наиболее известная по сериям Assasin's Creed и Far Cry — опубликовала тизер-трейлер своего VR-тура по Собору Парижской Богоматери, сделанного при помощи цифровых объектов из игры Assassin's Creed Unity (2014).
На видео можно полюбоваться внутренним убранством собора, взглянуть на его фасад от лица путника XVIII века, а также осмотреть храм с взлетающего воздушного шара.
Судя по наличии в описании к видео слова «тизер», полноценный проект будет обнародован позже.
Видеоигровая серия Assassin's Creed содержит множество кропотливо воссозданных исторических деталей: последние игры даже включали в себя образовательный режим Discovery Tour, позволяющий исследовать историческую обстановку в виртуальном мире.
После пожара многие игроки просили Ubisoft поучаствовать в реконструкции храма: разработчики Assassin's Creed Unity старательно перенесли Нотр-Дам-де-Пари в свою игру — как внешнюю часть, так и помещения. Художница уровней Каролин Мьюсс ещё в 2014 году в большом интервью TheVerge рассказала, что потратила около двух лет на воссоздание храма.
Ubisoft уже не раз помогала после трагического для Франции события: компания пожертвовала €500 000 на восстановлениие Нотр-Дама, призвала свою аудиторию последовать её примеру, а также в течение недели бесплатно раздавала Assassin's Creed Unity всем желающим, чтобы игроки могли полюбоваться закрытым на реставрацию собором в видеоигре. Кроме обычного посещения храма, в игре можно залезть на него и посмотреть на Париж конца XVIII века с его вершины.
Во время бесплатной раздачи — всего за неделю — видеоигру скачали более 3 000 000 раз. В качестве благодарности разработчику за неравнодушие к французской трагедии, игроки оставили множество положительных отзывов — хотя в год выхода игру приняли довольно холодно из-за отсутствия новаторских идей и приевшегося игрового процесса.
Игровое издание IGN даже сравнило воссозданный Ubisoft мир с современным Парижем — сравнение видеоигрового и реального Нотр-Дам-де-Пари начинается со 2 минуты 30 секунды видео:
Взгляните на утомленных солнцем — львиный прайд уснул на опустевшей во время карантина дороге.