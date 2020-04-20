Путешествие по видеоигровому Нотр-Даму: 360°-видео в 4K

Ubisoft уже не раз помогала после трагического для Франции события: компания пожертвовала €500 000 на восстановлениие Нотр-Дама, призвала свою аудиторию последовать её примеру, а также в течение недели бесплатно раздавала Assassin's Creed Unity всем желающим, чтобы игроки могли полюбоваться закрытым на реставрацию собором в видеоигре. Кроме обычного посещения храма, в игре можно залезть на него и посмотреть на Париж конца XVIII века с его вершины.

Во время бесплатной раздачи — всего за неделю — видеоигру скачали более 3 000 000 раз. В качестве благодарности разработчику за неравнодушие к французской трагедии, игроки оставили множество положительных отзывов — хотя в год выхода игру приняли довольно холодно из-за отсутствия новаторских идей и приевшегося игрового процесса.

Игровое издание IGN даже сравнило воссозданный Ubisoft мир с современным Парижем — сравнение видеоигрового и реального Нотр-Дам-де-Пари начинается со 2 минуты 30 секунды видео: