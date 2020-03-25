Путин обратился к гражданам в связи с коронавирусом

Президент Российской Федерации Владимир Путин решил выступить с телеобращением к гражданам в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией.
В частности, президент объявил следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы. Таким образом, длинные выходные продлятся с ближайшей субботы 28 марта по воскресенье 5 апреля. Это решение принято в связи с распространением коронавирусной инфекции.
«Особенно это касается наиболее уязвимых групп населения — людей старшего поколения и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. И для них и для всех граждан стоит задача сейчас максимально снизить риски», — добавил он.
Крупные российские продовольственные ритейлеры подтвердили, что их магазины продолжат работать во время нерабочей недели. Представители X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), «Магнита», «Ленты» заявили «Интерфаксу», что их торговые точки продолжат работать.
Также Владимир Путин решил перенести голосование по поправкам в Конституцию с 22 апреля на другой срок. Новую дату голосования определят специалисты, которые будут оценивать ситуацию с коронавирусом и определять, когда голосование будет безопасным.
Президент отметил, что все знают, насколько серьезно он относится к мнению избирателей в отношении предложенных изменений в Конституции. Он пообещал, что еще попросит россиян прийти и проголосовать по этим поправкам. Однако абсолютным приоритетом для него является «здоровье, жизнь и безопасность людей», поэтому он решил отложить голосование.
Он напомнил, что Россия не сможет отгородиться от коронавируса, хотя власти делают все, чтобы играть на опережение. Наибольший риск возник для пожилых людей. В связи с этим он призвал их и всех остальных максимально ограничить контакты. Президент сказал, что безопаснее всего людям будет оставаться дома.
Президент призвал снизить до 15% ставку страховых взносов с 30%: это изменение коснется субъектов малого и среднего бизнеса, для зарплат, превышающих минимальный размер оплаты труда (МРОТ). При этом это станет не временной мерой поддержки, а постоянной.
«Чтобы у таких предприятий появились для этого дополнительные ресурсы, предлагаю в два раза — с 30% до 15% — снизить для них размер страховых взносов. Такая пониженная ставка будет распространяться на сумму зарплаты, превышающую МРОТ. Если же зарплата будет на уровне МРОТ или почему-то даже ниже, то ставка останется прежней — 30%. Обращаю внимание — пониженная ставка вводится не на несколько месяцев, не только в качестве антикризисной меры, а, что называется, вдолгую, на перспективу. Таким образом мы создаем долгосрочный стимул для работодателей повышать зарплаты своим сотрудникам», — сказал президент в телеобращении к гражданам РФ.
Также он предложил компаниям малого и среднего бизнеса предоставить отсрочку по всем налогам, за исключением НДС, на ближайшие шесть месяцев. «А для микропредприятий, кроме такой отсрочки по налогам, дать еще и отсрочку по страховым взносам в социальные фонды», — сказал президент.
Помимо всего прочего:
- пособие по безработице увеличат с ₽8000 до ₽12 130;
- будут объявлены каникулы по потребительским и ипотечным кредитам без штрафных санкций в случае падения месячного дохода более чем на 30%;
- всем семьям с детьми и которым положен материнский капитал каждый месяц будут выплачивать дополнительно по ₽5000 на каждого ребенка до трех лет включительно (действительно в течение трех месяцев начиная с апреля).
Рынок акций РФ к вечеру в среду начал корректироваться вниз после телеобращения президента. В частности, доллар стоит 79,29 рубля (+1,01 рубля), хотя утром курс опускался ниже ₽77 за $1.