Путин обратился к гражданам в связи с коронавирусом

Крупные российские продовольственные ритейлеры подтвердили, что их магазины продолжат работать во время нерабочей недели. Представители X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), «Магнита», «Ленты» заявили «Интерфаксу», что их торговые точки продолжат работать.

Также Владимир Путин решил перенести голосование по поправкам в Конституцию с 22 апреля на другой срок. Новую дату голосования определят специалисты, которые будут оценивать ситуацию с коронавирусом и определять, когда голосование будет безопасным.

Президент отметил, что все знают, насколько серьезно он относится к мнению избирателей в отношении предложенных изменений в Конституции. Он пообещал, что еще попросит россиян прийти и проголосовать по этим поправкам. Однако абсолютным приоритетом для него является «здоровье, жизнь и безопасность людей», поэтому он решил отложить голосование.