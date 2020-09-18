Объявлены победители Шнобелевской премии-2020. Среди лауреатов Путин, Трамп и Лукашенко

В Гарвардском университете прошла церемония вручения шуточной Шнобелевской премии. Она присуждается за самые абсурдные и сомнительные научные достижения.

В 2020 году лауреатами премии стали главы девяти государств: Жаир Болсонару (Бразилия), Борис Джонсон (Великобритания), Нарендра Моди (Индия), Андрес Мануэль Лопес Обрадор (Мексика), Александр Лукашенко (Беларусь), Владимир Путин (Россия), Дональд Трамп (США), Реджеп Тайип Эрдоган (Турция) и Гурбангулы Бердымухамедов (Туркменистан). Премия была вручена им за реакцию на пандемию коронавируса.

Как отмечается на сайте премии, все вышеперечисленные получили приз в номинации «Медицинское образование» – «за то, что научили мир тому, что политики могут оказывать более непосредственное влияние на вопросы жизни и смерти, чем ученые и врачи».

Отмечается, что Лукашенко стал лауреатом премии уже во второй раз. В 2013 году ему была присуждена Шнобелевская премия мира за запрет публичных аплодисментов, а также премию вручили белорусской милиции за арест однорукого человека, который «аплодировал».

Также были названы лауреаты в других номинациях. «Премию акустики» получила группа ученых из Австрии, Швеции, Японии, США и Швейцарии за то, что послушали, как кричит самка китайского аллигатора в герметичной камере, наполненной воздухом, обогащенным гелием.

Приз в области психологии достался Миранде Джакомин из Канады и Николасу Рулу из США за разработку метода идентификации людей-нарциссов путем изучения их бровей.