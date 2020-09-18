Объявлены победители Шнобелевской премии-2020. Среди лауреатов Путин, Трамп и Лукашенко
В Гарвардском университете прошла церемония вручения шуточной Шнобелевской премии. Она присуждается за самые абсурдные и сомнительные научные достижения.
В 2020 году лауреатами премии стали главы девяти государств: Жаир Болсонару (Бразилия), Борис Джонсон (Великобритания), Нарендра Моди (Индия), Андрес Мануэль Лопес Обрадор (Мексика), Александр Лукашенко (Беларусь), Владимир Путин (Россия), Дональд Трамп (США), Реджеп Тайип Эрдоган (Турция) и Гурбангулы Бердымухамедов (Туркменистан). Премия была вручена им за реакцию на пандемию коронавируса.
Как отмечается на сайте премии, все вышеперечисленные получили приз в номинации «Медицинское образование» – «за то, что научили мир тому, что политики могут оказывать более непосредственное влияние на вопросы жизни и смерти, чем ученые и врачи».
Отмечается, что Лукашенко стал лауреатом премии уже во второй раз. В 2013 году ему была присуждена Шнобелевская премия мира за запрет публичных аплодисментов, а также премию вручили белорусской милиции за арест однорукого человека, который «аплодировал».
Также были названы лауреаты в других номинациях. «Премию акустики» получила группа ученых из Австрии, Швеции, Японии, США и Швейцарии за то, что послушали, как кричит самка китайского аллигатора в герметичной камере, наполненной воздухом, обогащенным гелием.
Приз в области психологии достался Миранде Джакомин из Канады и Николасу Рулу из США за разработку метода идентификации людей-нарциссов путем изучения их бровей.
Шнобелевская премия мира присуждена правительствам Индии и Пакистана за то, что их дипломаты звонили друг другу в дверные звонки посреди ночи, а затем убегали, прежде чем кто-либо успевал открыть дверь.
Приз в области физики достался украинским ученым Ивану Максимову и Андрею Потоцкому за экспериментальное определение того, что происходит с формой живого дождевого червя, когда его заставляют вибрировать с высокой частотой (спойлер: вибрации заставляют дождевых червей формировать узоры, аналогично тому, как реагируют на вибрации капли воды).
Премию по экономике получила международная группа ученых из десяти стран за попытку количественно оценить взаимосвязь между средним уровнем национального неравенства доходов в разных странах и поцелуями в губы.
Приз в области менеджмента получили пять киллеров из Китая за «заказ, принятый следующим образом: получив оплату за совершение убийства, Си Гуан-Ань вместо этого передал задание Мо Тянь-Сян, который затем вместо этого передал задачу на субподряд Ян Кан-Шэн, который затем вместо этого передал задачу на субподряд Ян Гуан-Шен, который затем вместо этого передал задачу Лин Сянь-Си, причем каждый впоследствии привлеченный наемный убийца получал меньший процент гонорара». В конечном итоге заказ так и не был выполнен.
Премию по энтомологии (наука о насекомых) вручили Ричарду Веттеру из США за сбор доказательств того, что многие энтомологи боятся пауков, которые к насекомым не относятся.
Медицинская премия была также присуждена группе ученых из Нидерландов и Бельгии за диагностику нового вида расстройств — мизофонии. Так назвали страдание от того, что кто-то издает жевательные звуки.
Наконец, премию по материаловедению получила группа исследователей из США и Великобритании за демонстрацию того, что ножи, изготовленные из замороженных человеческих фекалий, работают плохо.
Шнобелевская премия (Ig Nobel Prize) учреждена Марком Абрахамсом и юмористическим журналом «Анналы невероятных исследований» в 1991 году. Она вручается за достижения, которые «сперва вызывают смех, а затем заставляют задуматься».