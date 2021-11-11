5 мегаполисов России с самыми снежными зимами
Изучив данные метеонаблюдений за десять лет, с 2010 по 2020 годы, аналитики Яндекс.Погоды узнали, когда в городах-миллионерах выпадает первый снег, и где холодное время года самое снежное. Согласно полученным данным, первыми — уже во второй половине сентября — зиму встречают жители Челябинска, Екатеринбурга, Омска и Красноярска. А позже всего, в ноябре, первый снег выпадает в Волгограде и Ростове-на-Дону.
Вот как выглядит топ-5 самых снежных городов по критерию «общая толщина снега, выпавшего за сезон»:
- Челябинск, 181 см;
- Пермь, 143 см;
- Нижний Новгород, 126 см;
- Уфа, 120 см;
- Екатеринбург, 118 см.
Рекорд последних десяти лет по толщине выпавшего за сезон снега принадлежит Челябинску: зимой 2013–2014 гг. она составила 240 см. Меньше всего снега за год выпадает в Санкт-Петербурге (86 см), Волгограде (66 см) и Ростове-на-Дону (46 см). При этом самый снежный день зафиксирован именно в Волгограде: 11 декабря 2013 года толщина снежного покрова здесь увеличилась 31 см.
Города, следующие за первой пятеркой, расположились в таком порядке:
— Казань, 116 см;
— Москва, 114 см;
— Самара, 114 см;
— Красноярск, 114 см;
— Новосибирск, 110 см;
— Омск, 100 см;
— Воронеж, 97 см;
— Санкт-Петербург, 86 см;
— Волгоград, 66 см;
— Ростов-на-Дону, 46 см.
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