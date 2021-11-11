5 мегаполисов России с самыми снежными зимами

В общий рейтинг вошло 15 городов-миллионников.

Изучив данные метеонаблюдений за десять лет, с 2010 по 2020 годы, аналитики Яндекс.Погоды узнали, когда в городах-миллионерах выпадает первый снег, и где холодное время года самое снежное. Согласно полученным данным, первыми — уже во второй половине сентября — зиму встречают жители Челябинска, Екатеринбурга, Омска и Красноярска. А позже всего, в ноябре, первый снег выпадает в Волгограде и Ростове-на-Дону.