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National Geographic Россия №214, ноябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Жизнь планеты

5 мегаполисов России с самыми снежными зимами

Анастасия Баринова
11 ноября 2021
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Челябинск
Фото: chelyabinsk_official_/Instagram
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Пермь
Фото: anastasiia.sazina/Instagram
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Нижний Новгород
Фото: Евгений Летавин
В общий рейтинг вошло 15 городов-миллионников.

Изучив данные метеонаблюдений за десять лет, с 2010 по 2020 годы, аналитики Яндекс.Погоды узнали, когда в городах-миллионерах выпадает первый снег, и где холодное время года самое снежное. Согласно полученным данным, первыми — уже во второй половине сентября — зиму встречают жители Челябинска, Екатеринбурга, Омска и Красноярска. А позже всего, в ноябре, первый снег выпадает в Волгограде и Ростове-на-Дону.

«У Яндекс.Погоды есть карта осадков: на ней видно, где снег или дождь идут прямо сейчас, и куда переместятся тучи в ближайшее время. Прогноз для этой карты рассчитывается с помощью технологии Meteum, которая использует не только данные метеостанций, радаров и спутников, но и сообщения пользователей. Если у вас за окном снег, можете отправить нам „снежинку“ через сайт или мобильное приложение — и благодаря вам прогноз станет точнее», — Александр Ганьшин, руководитель группы метеопрогнозирования Яндекс.Погоды.

Вот как выглядит топ-5 самых снежных городов по критерию «общая толщина снега, выпавшего за сезон»:

  • Челябинск, 181 см;
  • Пермь, 143 см;
  • Нижний Новгород, 126 см;
  • Уфа, 120 см;
  • Екатеринбург, 118 см.
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Фёдоров Егор Екатеринбург

Рекорд последних десяти лет по толщине выпавшего за сезон снега принадлежит Челябинску: зимой 2013–2014 гг. она составила 240 см. Меньше всего снега за год выпадает в Санкт-Петербурге (86 см), Волгограде (66 см) и Ростове-на-Дону (46 см). При этом самый снежный день зафиксирован именно в Волгограде: 11 декабря 2013 года толщина снежного покрова здесь увеличилась 31 см.

Города, следующие за первой пятеркой, расположились в таком порядке:

— Казань, 116 см;
— Москва, 114 см;
— Самара, 114 см;
— Красноярск, 114 см;
— Новосибирск, 110 см;
— Омск, 100 см;
— Воронеж, 97 см;
— Санкт-Петербург, 86 см;
— Волгоград, 66 см;
— Ростов-на-Дону, 46 см. 

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