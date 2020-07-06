Пять необычных зоопарков мира

1. Императорский зоопарк
Старейший зоопарк России был основан 12 февраля (31 января по старому стилю) 1864 года Русским Императорским обществом акклиматизации животных и растений. На его торжественном открытии присутствовал сын императора Николая I — Великий князь Николай Николаевич-старший, который долгое время был покровителем зоосада. «Живой музей на открытом воздухе» активно поддерживали и другие знатные особы: Александр II подарил зоопарку индийского слона, а Великий Князь Константин Николаевич Романов — носорога. Кто знает, где бы сейчас располагался зоопарк, если бы Дворцовое ведомство не помогло переместить отсюда бани, владельцы которых агрессивно сопротивлялись новому «соседу». На момент открытия в зоопарке насчитывалось 134 домашних животных, 153 диких зверей и птиц и 7 пресмыкающихся. Сегодня в парке живет более восьми тысяч животных.
Стоит отметить мужество и преданность сотрудников Московского зоопарка, которые в тяжелые военные годы сутками дежурили возле животных, приносили для них еду и пледы. Супружеская пара Закусилло не покинула своих питомцев даже тогда, когда их дом горел от зажигательной бомбы. Однако даже в то неспокойное время в зоопарке появлялось потомство. Так, во время войны родился бегемот Август. Не менее легендарна и троица слонов: Памир, Прима и Пепита. Их в 1984 году поймали в лесах Вьетнама и вместе с другими слонами отправили в качестве подарка на Кубу. Однако презент был отвергнут — на Кубе испугались, что после полугодичного плавания животные могли подцепить инфекцию. Бедняг опять приковали цепями и отправили в длительный вояж. Московский зоопарк любезно согласился их приютить. «Тяжелый груз» прибыл в место назначения зимой 1985 года, пережив поездку в товарных вагонах в 30-градусный мороз. Из 7 слонов лишь пятеро пережили путешествие, двое из них были отправлены в Берлинский зоопарк, а трое остались в Москве. Через 10 лет у Пепиты и Памира родился слоненок Эльбрус. Слониха Прима погибла в декабре 2013 года в возрасте 32 лет.
2. Самый северный зоопарк
В 123 километрах к северо-западу от Мурманска находится поселок городского типа Никель. В нем живут чуть больше 12 тысяч человек, для которых был открыт свой зоопарк — самый северный в мире. На площади 470 квадратных метров живут около ста животных 36 видов — в основном представители животного мира российского Севера. Однако без экзотики не обошлось: так, в этом зоопарке можно встретить обезьян и попугаев. Стоит учесть, что зимой средняя температура в Никеле достигает -20° С, поэтому, чтобы не травмировать экзотических животных, на улицу их не выпускают. Большинство зверей попали сюда из Ленинградского зоопарка.
Однако местные жители тоже дарят питомцев, как это было с кабаном или с обезьянкой Джесси. Последнюю привез в эти далекие края моряк — хотел сделать подарок жене. Но дамы не сошлись характером, и мартышку отдали в зоопарк Никеля. Из-за трудного характера здесь оказался макак Ванечка, который ранее работал в цирке. Сотрудники зоопарка особенно гордятся носухами — представителями енотовых, которые обитают на американских континентах, и рысью. Не многие добираются в столь далекий зоопарк — ежегодно его посещают всего около 4 200 человек.
3. Высокогорный зоопарк
Гималайский зоопарк Падмаджи-Найду находится в индийском городе Дарджилинг на севере Западной Бенгалии. Расположившись на высоте 2134 метров, он считается одним из самых высокогорных в мире. Он был открыт 14 августа 1958 года. За свои 56 лет крупнейший высокогорный зоопарк Индии преуспел в разведении зверей, приспособленных к высокогорным условиям. Не удивительно, что здесь можно увидеть животных, которых мало где еще встретишь. В частности, в зоопарке разводят тибетских волков и яков, гималайских черных медведей и малых панд. Интересно, что в 1960 году Никита Хрущев подарил парку уссурийских тигров.
На территории зоопарка и в прилегающем к нему центре разводят снежных барсов — это крупнейшая в мире популяция барсов в неволе. Ежегодно высокогорный зоопарк посещают около 300 тысяч человек. Особенно гостям парка нравятся малые панды — редкие животные, отдаленно напоминающие лисицу благодаря острой мордочке и длинному рыжему хвосту.
4. Самый дружелюбный зоопарк
Сингапурский зоопарк Мандай, занимающий площадь 28 га, стал знаменитым благодаря тому, что все животные здесь содержатся в условиях, максимально приближенных к их естественной среде обитания. Здесь не увидишь животных в клетках, посетителей и постоянных жителей отделяют друг от друга искусственный ров или деревья. Что касается хищных животных, они ограждены от людей прозрачным стеклом.
Идея строительства «идеального» зоопарка родилась в 1969 году, а спустя 4 года, в июне 1973 года, Сингапурский зоопарк впервые открыл свои двери. Сейчас здесь насчитывается больше трех тысяч животных 300 видов. Особенно интересен павильон с птицами и летучими мышами, которые бесстрашно пролетают над головами посетителей. Для того чтобы общение с животными получилось еще более интерактивным, зоопарк придумал несколько возможностей более близкого знакомства со своими питомцам, например, «завтрак с орангутангом» и шоу в дельфинарии. Не удивительно, что желающих прикоснуться к животному миру так много — около 1,6 миллиона человек ежегодно посещают этот зоопарк.
5. Самый опасный зоопарк
В аргентинском зоопарке Лухан, что расположился в 80 км от Буэнос-Айреса, с дикой природой можно познакомиться еще ближе, чем в сингапурском зоопарке. Посетители могут не только любоваться животными, но и вступать с ними в контакт. Здесь разрешено даже обнимать медведей и кормить с рук тигров и гепардов. Джордж Семино, директор зоопарка, утверждает, что подобное общение является безопасным, так как с момента его открытия несчастных случаев зафиксировано не было. Он же говорит, что весь секрет кроется в особом методе воспитания животных. Оказывается, с самого рождения сотрудники зоопарка дрессируют животных, общаются с ними и приучают к общению с людьми.