Пять необычных зоопарков мира

Старейший зоопарк России был основан 12 февраля (31 января по старому стилю) 1864 года Русским Императорским обществом акклиматизации животных и растений. На его торжественном открытии присутствовал сын императора Николая I — Великий князь Николай Николаевич-старший, который долгое время был покровителем зоосада. «Живой музей на открытом воздухе» активно поддерживали и другие знатные особы: Александр II подарил зоопарку индийского слона, а Великий Князь Константин Николаевич Романов — носорога. Кто знает, где бы сейчас располагался зоопарк, если бы Дворцовое ведомство не помогло переместить отсюда бани, владельцы которых агрессивно сопротивлялись новому «соседу». На момент открытия в зоопарке насчитывалось 134 домашних животных, 153 диких зверей и птиц и 7 пресмыкающихся. Сегодня в парке живет более восьми тысяч животных.

Стоит отметить мужество и преданность сотрудников Московского зоопарка, которые в тяжелые военные годы сутками дежурили возле животных, приносили для них еду и пледы. Супружеская пара Закусилло не покинула своих питомцев даже тогда, когда их дом горел от зажигательной бомбы. Однако даже в то неспокойное время в зоопарке появлялось потомство. Так, во время войны родился бегемот Август. Не менее легендарна и троица слонов: Памир, Прима и Пепита. Их в 1984 году поймали в лесах Вьетнама и вместе с другими слонами отправили в качестве подарка на Кубу. Однако презент был отвергнут — на Кубе испугались, что после полугодичного плавания животные могли подцепить инфекцию. Бедняг опять приковали цепями и отправили в длительный вояж. Московский зоопарк любезно согласился их приютить. «Тяжелый груз» прибыл в место назначения зимой 1985 года, пережив поездку в товарных вагонах в 30-градусный мороз. Из 7 слонов лишь пятеро пережили путешествие, двое из них были отправлены в Берлинский зоопарк, а трое остались в Москве. Через 10 лет у Пепиты и Памира родился слоненок Эльбрус. Слониха Прима погибла в декабре 2013 года в возрасте 32 лет.