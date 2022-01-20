«qwerty123», «qwerty1», «123456». Названы самые популярные пароли 2021 года у россиян

Самыми популярными паролями 2021 года у россиян стали «qwerty123», «qwerty1» и «123456». В пятерку также вошли «a11111» и «123456789». Об этом говорится в исследовании сервиса DLBI, выдержки из которого приводят «Известия».

Среди кириллических паролей наиболее распространены «йцукен», «пароль», «любовь», «привет», «наташа», «максим», «марина», «люблю», «андрей» и «кристина». Простые учетные данные опасны тем, что их легко выявить методом перебора и взломать аккаунт, говорится в исследовании.

В ходе исследования сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI было проанализировано 35,5 млрд уникальных пар логинов и паролей, включая 250 миллиона новых (попавших в открытый доступ из-за различных утечек данных в 2021 году). Только 3,5% паролей из этого массива – сложные (содержат буквы, цифры и спецсимволы), и лишь 16,5% – длинные (более 10 знаков).

Наиболее распространенные пароли в доменных зонах .RU и .РФ мало отличаются от мировых, где в топ-5 входят «qwerty123», «qwerty1», «123456», «asdasd» и «12345».