Разработан гидрокостюм, защищающий от укусов акул

Еще в 2019 году появилась информация о том, что ученые из австралийского Университета Флиндерс разрабатывают легкий материал, который когда-нибудь может быть использован в гидрокостюмах, устойчивых к укусам акул. Теперь, этот день настал, и такой костюм теперь представлен на платформе Kickstarter.

Гидрокостюм Shark Stop изготовлен из нановолокон полиэтилена со сверхвысокой молекулярной массой (UHMWPE) и предназначен для использования в сочетании с традиционным неопреном.

«Ткань Shark Stop прошла тщательные испытания на укусы живых акул, а также в лаборатории Университета Флиндерса и намного превзошла все остальные материалы на рынке. Эти результаты были рецензированы научной группой. Это исследование показало, что ткань может противостоять значительной силе укуса акулы, выдерживая при этом минимальные проколы размером с булавочный укол», – пишут авторы разработки.

Утверждается, что он не только обладает высокой устойчивостью к проколам, порезам и истиранию, но также имеет отношение прочности к весу, которое на 50 процентов выше, чем у кевлара, и в 8-15 раз выше, чем у стали.