Разработан гидрокостюм, защищающий от укусов акул

Еще в 2019 году появилась информация о том, что ученые из австралийского Университета Флиндерс разрабатывают легкий материал, который когда-нибудь может быть использован в гидрокостюмах, устойчивых к укусам акул. Теперь, этот день настал, и такой костюм теперь представлен на платформе Kickstarter.
Гидрокостюм Shark Stop изготовлен из нановолокон полиэтилена со сверхвысокой молекулярной массой (UHMWPE) и предназначен для использования в сочетании с традиционным неопреном.
«Ткань Shark Stop прошла тщательные испытания на укусы живых акул, а также в лаборатории Университета Флиндерса и намного превзошла все остальные материалы на рынке. Эти результаты были рецензированы научной группой. Это исследование показало, что ткань может противостоять значительной силе укуса акулы, выдерживая при этом минимальные проколы размером с булавочный укол», – пишут авторы разработки.
Утверждается, что он не только обладает высокой устойчивостью к проколам, порезам и истиранию, но также имеет отношение прочности к весу, которое на 50 процентов выше, чем у кевлара, и в 8-15 раз выше, чем у стали.
В гидрокостюме, производимого дочерней компанией Университета Флиндерс, листы материала наносятся на обе стороны неопрена на биологической основе в ключевых областях тела, например, вокруг бедренных артерий, поскольку их повреждение приводит к наибольшему количеству смертельных исходов при нападении акул. Полученная одежда ненамного тяжелее обычного неопренового гидрокостюма, но при этом остается достаточно гибкой.
В рамках текущей краудфандинговой кампании гидрокостюм Shark Stop предлагается в моделях для серфинга и дайвинга толщиной от 2 до 7 мм. Наряду с функцией защиты от акул, некоторые из других особенностей обеих моделей включают в себя набедренный карман для ключей и застежку-молнию из нержавеющей стали.
Ожидается, что по окончании сборов на Kickstarter, гидрокостюмы будут стоить около 570 долларов США.