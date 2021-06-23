Разработка нефтяного месторождения угрожает 130 000 слонов в Африке

Эксперты предупреждают, что десятки тысяч африканских слонов находятся под угрозой из-за планов по разработке крупного нефтяного месторождения в одном из уголков Континента. Они опасаются, что проект в Намибии и Ботстване приведет к разрушению региональных экосистем, дикой природы и местных сообществ.

Канадская нефтегазовая компания ReconAfrica, зарегистрированная на фондовых биржах Канады, Германии и США, арендовала более 34 000 квадратных километров земли в бассейне Окаванго. Сейчас на территории идут сейсморазведочные работы, и эксперты считают, что новое нефтяное месторождение может стать одним из крупнейших за последние годы.

В ReconAfrica утверждают, что потенциально эта территория может дать от 60 до 120 миллиардов баррелей нефти. В правительстве Намибии сообщили, что пока компания получила лицензию только на разведку территории, но не на нефтедобычу. В заявлении правительства говорится, что в заповедных и экологически уязвимых территориях не было обнаружено скважин, поэтому проект не окажет заметного воздействия на дикую природу.

Но защитники окружающей среды, ученые и местные сообщества считают, что проект может поставить под угрозу критически важные источники воды в дельте Окаванго.