Разработка нефтяного месторождения угрожает 130 000 слонов в Африке

Эксперты предупреждают, что десятки тысяч африканских слонов находятся под угрозой из-за планов по разработке крупного нефтяного месторождения в одном из уголков Континента. Они опасаются, что проект в Намибии и Ботстване приведет к разрушению региональных экосистем, дикой природы и местных сообществ.
Канадская нефтегазовая компания ReconAfrica, зарегистрированная на фондовых биржах Канады, Германии и США, арендовала более 34 000 квадратных километров земли в бассейне Окаванго. Сейчас на территории идут сейсморазведочные работы, и эксперты считают, что новое нефтяное месторождение может стать одним из крупнейших за последние годы.
В ReconAfrica утверждают, что потенциально эта территория может дать от 60 до 120 миллиардов баррелей нефти. В правительстве Намибии сообщили, что пока компания получила лицензию только на разведку территории, но не на нефтедобычу. В заявлении правительства говорится, что в заповедных и экологически уязвимых территориях не было обнаружено скважин, поэтому проект не окажет заметного воздействия на дикую природу.
Но защитники окружающей среды, ученые и местные сообщества считают, что проект может поставить под угрозу критически важные источники воды в дельте Окаванго.
Розмари Аллес из организации Global March for Rhinos and Elephants отмечает, что вибрации, возникающие в результате исследовательских работ, беспокоят слонов, а строительство дорог и движение по ним не только прогонит животных, но и откроет этот регион для браконьеров.
Аллес добавляет, что слоны держатся как можно дальше от мест, где ведется какая-либо человеческая деятельность, а громкие звуки кажутся им опасными. Это может оттолкнуть их от прежних миграционных маршрутов и приблизить к деревням и сельскохозяйственным районам, что приведет к еще большему конфликту между людьми и слонами.