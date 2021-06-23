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Жизнь планеты

Разработка нефтяного месторождения угрожает 130 000 слонов в Африке

National Geographic Россия
23 июня 2021
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Фото: pixabay.com
Защитники природы утверждают, что исследовательский проект в Намибии и Ботсване представляет угрозу для местных экосистем.

Эксперты предупреждают, что десятки тысяч африканских слонов находятся под угрозой из-за планов по разработке крупного нефтяного месторождения в одном из уголков Континента. Они опасаются, что проект в Намибии и Ботстване приведет к разрушению региональных экосистем, дикой природы и местных сообществ.

Канадская нефтегазовая компания ReconAfrica, зарегистрированная на фондовых биржах Канады, Германии и США, арендовала более 34 000 квадратных километров земли в бассейне Окаванго. Сейчас на территории идут сейсморазведочные работы, и эксперты считают, что новое нефтяное месторождение может стать одним из крупнейших за последние годы.

В ReconAfrica утверждают, что потенциально эта территория может дать от 60 до 120 миллиардов баррелей нефти. В правительстве Намибии сообщили, что пока компания получила лицензию только на разведку территории, но не на нефтедобычу. В заявлении правительства говорится, что в заповедных и экологически уязвимых территориях не было обнаружено скважин, поэтому проект не окажет заметного воздействия на дикую природу.

Но защитники окружающей среды, ученые и местные сообщества считают, что проект может поставить под угрозу критически важные источники воды в дельте Окаванго.

«Каждый элемент этой операции – от новых дорог до мест бурения, от нефтеперерабатывающих заводов до терминалов – разрушит экосистему и местные сообщества, которые полагаются на сельское хозяйство и рыбалку», – Нниммо Бэсси, директор фонда «Здоровье Матери-Земли».

Розмари Аллес из организации Global March for Rhinos and Elephants отмечает, что вибрации, возникающие в результате исследовательских работ, беспокоят слонов, а строительство дорог и движение по ним не только прогонит животных, но и откроет этот регион для браконьеров.

Аллес добавляет, что слоны держатся как можно дальше от мест, где ведется какая-либо человеческая деятельность, а громкие звуки кажутся им опасными. Это может оттолкнуть их от прежних миграционных маршрутов и приблизить к деревням и сельскохозяйственным районам, что приведет к еще большему конфликту между людьми и слонами.

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