Рекордное наводнение в Венеции: фото и видео

В результате проливных дождей Венеция снова оказалась во власти наводнения, и на этот раз уровень воды стал самым высоким за последние 50 лет: 1,87 метра. Только один раз с начала записей в 1923 году вода достигла более высокой отметки: 1,94 метра в 1966 году. Обычные в это время года наводнения в Венеции приводят к 140-сантиметровому подъему воды.
Феномен «высокой воды» характерен для города, лежащего на нескольких островах в лагуне Адриатического моря. Повышение уровня моря, как правило, происходит осенью и весной. Уровень воды поднимается также из-за дождей и сильного ветра, как произошло на этот раз.
Стихия бушевала, начиная со вторника 12 ноября, подъем воды прогнозируется и на среду. К настоящему времени затоплено более 80% территории, в том числе крипта собора Святого Марка, где вода поднялась на метр (это произошло в шестой раз за 1200 лет с момента ее основания). Потоп спровоцировал перебои с телефонной связью и электричеством. Пожарные несколько раз выезжали по вызовам: среди объектов оказался дворец Ка-Пезаро, где оказалась залита электрическая подстанция. Несколько речных трамваев утонули, повреждены нижние этажи зданий, люди лишились имущества.
Известно о гибели двух человек; один из них был убит ударом тока, когда пытался запустить насос. Мэр Венеции Луиджи Бруньяро назвал наводнение настоящей катастрофой, призвав жителей не выходить на улицу. Власти города собираются ввести режим чрезвычайной ситуации.
Тем не менее туристы продолжают наслаждаться поездкой: в отелях им выдали резиновые сапоги, и они делают селфи на фоне затопленных достопримечательностей.