Рекордное наводнение в Венеции: фото и видео

В результате проливных дождей Венеция снова оказалась во власти наводнения, и на этот раз уровень воды стал самым высоким за последние 50 лет: 1,87 метра. Только один раз с начала записей в 1923 году вода достигла более высокой отметки: 1,94 метра в 1966 году. Обычные в это время года наводнения в Венеции приводят к 140-сантиметровому подъему воды.



Феномен «высокой воды» характерен для города, лежащего на нескольких островах в лагуне Адриатического моря. Повышение уровня моря, как правило, происходит осенью и весной. Уровень воды поднимается также из-за дождей и сильного ветра, как произошло на этот раз.