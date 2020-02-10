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Жизнь планеты

Пассажирский лайнер совершил рекордно быстрый перелет из Нью-Йорка в Лондон благодаря урагану

10 февраля 2020
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Фото: Steve Lynes / Flickr.com
Полет занял всего 4 часа 56 минут.

Самолет авиакомпании British Airways побил рекорд для гражданской авиации по скорости перелета между Нью-Йорком и Лондоном. В ночь с субботы на воскресенье пассажирский Boeing 747 преодолел расстояние 5565 километров за 4 часа 56 минут, добравшись до пункта назначения на 80 минут раньше расписания.

Как сообщает CNN, причиной столь быстрого перелета стал попутный штормовой ветер от надвигавшегося на Европу со стороны Атлантики урагана Сиара.

«Полет проходил на более сильном, чем обычно, реактивном потоке: ветер придал ускорение самолету более 320 км/ч», – Брэндон Миллер, старший метеоролог CNN.

По данным Flightradar24, онлайн-службы отслеживания полетов, максимальная скорость лайнера во время полета составила 1327 км/ч. По данным этой же службы, этот рейс стал рекордным для гражданской авиации, не использующей сверхзвуковые самолеты. Предыдущий рекорд равнялся 5 часам 13 минутам и был установлен в январе 2018 года лайнером авиакомпании Norwegian.

«Мы всегда отдаем предпочтение безопасности, а не рекордам скорости, но наши высококвалифицированные пилоты максимально использовали условия, чтобы заблаговременно доставить клиентов в Лондон», – говорится в заявлении British Airways.

Шторм Сиара обрушился на Великобританию в воскресенье, 9 февраля. Авиакомпании отменили десятки рейсов, несколько железнодорожных компаний призвали пассажиров отказаться от путешествий. Из-за Сиары около 13 тысяч человек на острове остались без электричества.

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