Пассажирский лайнер совершил рекордно быстрый перелет из Нью-Йорка в Лондон благодаря урагану

Самолет авиакомпании British Airways побил рекорд для гражданской авиации по скорости перелета между Нью-Йорком и Лондоном. В ночь с субботы на воскресенье пассажирский Boeing 747 преодолел расстояние 5565 километров за 4 часа 56 минут, добравшись до пункта назначения на 80 минут раньше расписания.

Как сообщает CNN, причиной столь быстрого перелета стал попутный штормовой ветер от надвигавшегося на Европу со стороны Атлантики урагана Сиара.