Пассажирский лайнер совершил рекордно быстрый перелет из Нью-Йорка в Лондон благодаря урагану
Самолет авиакомпании British Airways побил рекорд для гражданской авиации по скорости перелета между Нью-Йорком и Лондоном. В ночь с субботы на воскресенье пассажирский Boeing 747 преодолел расстояние 5565 километров за 4 часа 56 минут, добравшись до пункта назначения на 80 минут раньше расписания.
Как сообщает CNN, причиной столь быстрого перелета стал попутный штормовой ветер от надвигавшегося на Европу со стороны Атлантики урагана Сиара.
По данным Flightradar24, онлайн-службы отслеживания полетов, максимальная скорость лайнера во время полета составила 1327 км/ч. По данным этой же службы, этот рейс стал рекордным для гражданской авиации, не использующей сверхзвуковые самолеты. Предыдущий рекорд равнялся 5 часам 13 минутам и был установлен в январе 2018 года лайнером авиакомпании Norwegian.
Fastest across the Atlantic tonight from New York to London so far is #BA112 at 4hr56m. #VS4 in 4:57, and #VS46 in 4:59. https://t.co/gfYoHGV3Y6https://t.co/kMhjCqdEtt— Flightradar24 (@flightradar24) February 9, 2020
If we're not mistaken, BA now retakes the fastest subsonic NY-London crossing from Norwegian. pic.twitter.com/Sr1GPeAjuh
«Мы всегда отдаем предпочтение безопасности, а не рекордам скорости, но наши высококвалифицированные пилоты максимально использовали условия, чтобы заблаговременно доставить клиентов в Лондон», – говорится в заявлении British Airways.
Шторм Сиара обрушился на Великобританию в воскресенье, 9 февраля. Авиакомпании отменили десятки рейсов, несколько железнодорожных компаний призвали пассажиров отказаться от путешествий. Из-за Сиары около 13 тысяч человек на острове остались без электричества.
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