Репетиция весны: в Москве пройдет крупнейшая выставка тюльпанов и других цветов

«Аптекарский огород» приглашает на традиционный праздник.

С 23 февраля до 13 марта 2022 года в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» уже в восьмой раз пройдет выставка «Репетиция весны». Она является крупнейшей в России среди тематических мероприятий.

Москвичей и гостей города порадует около 10 тысяч тюльпанов, нарциссов, крокусов, гиацинтов, лилий, ландышей и других растений, многие из которых расцветут на два месяца раньше природного срока. Заставить растение зацвести в любое запланированное время помогает методика под названием «выгонка»: для луковиц создаются специальные условия, благодаря которым они просыпаются.

В этом году посетители увидят самые разнообразные сорта тюльпанов, включая редкие, новые, самые черные в мире «Королева Ночи», роскошные «попугайные» и поразительные «Зомби». Все они обладают уникальной гаммой оттенков и ароматов: одни пахнут арбузами, другие – карамелью, третьи – яблоками. Некоторые тюльпаны похожи на пионы, другие — на розы, лилии, кувшинки и даже на горящее пламя.

Всего будет представлено несколько сотен сортов луковичных растений, а также цветущие кустарники, сирень, сакура, форзиция, плодоносящие цитрусовые и многое другое.

Впервые «Репетиция весны» будет проходить не только в Выставочной, но и в старинной Субтропической оранжерее с горным туманным лесом. Администрация выставки не исключает, что ближе к ее финалу может быть устроена акция с раздачей цветов.

Ежегодная «Репетиция весны» популярна в том числе за эффектные цветочные фотозоны, которые правдоподобно переносят посетителей в красочные Нидерланды. А еще один повод побывать в «Аптекарском огороде» – это крупнейший фестиваль орхидей, хищных растений и суккулентов «Тропическая зима», который проходит вплоть до апреля.

Здесь представлено свыше 1000 орхидей со всего света. Также в саду продолжаются выставки самых эффектных насекомых планеты и ботанической иллюстрации.

Узнайте о других ярких событиях, которыми «Аптекарский огород» радует своих гостей.