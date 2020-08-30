Резиновый бизнес: экономический бум или экологический крах

Стоит замечательная погода, весь северный Таиланд купается в весеннем солнце. 21-летний хозяин новенького пикапа Isuzu заехал в ручей, протекающий через деревню Танг-На-Ной. Мимо ходят люди и коровы, а он преспокойно намывает свое сокровище губкой.



Еще совсем недавно шансы на то, что Пийавот Ануракбранпот (друзья зовут его Чин) обзаведется дорогой машиной в столь молодом возрасте, были близки к нулю: у жителей таких глухих деревушек, как Танг-На-Ной, на это не было денег. Но в последнее время семья Чина и его соседи стали куда состоятельнее.



Источник богатства следует искать на холмах у него за спиной. Десять лет назад они были покрыты густым тропическим лесом — непроходимой чащей, характерной для здешних мест. Но сейчас склоны вырублены, выкошены и засажены гевеей бразильской — каучуковым деревом. Каждую ночь Чин со своей семьей, как и десятки тысяч других жителей Юго-Восточной Азии, отправляется на плантации и цедит из этих деревьев сок — примерно так же добывают кленовый сироп или березовый сок. Густой белый латекс медленно капает в ведра. Когда жидкость застывает, эти сгустки расплющивают в листы и отправляют на фабрики, где из них делают резиновые уплотнительные кольца, приводные ремни, прокладки, изоляцию и шины — очень-очень много шин. Около трех четвертей добываемого в мире каучука идет на их изготовление — шины нужны для легковых автомобилей, грузовиков, самолетов.

Полтора с лишним века резина играет огромную, пусть и не всегда заметную, роль в экономике — и в экологии. Вы собираетесь устроить промышленную революцию? Тогда вам нужны три вида сырья: железо, чтобы делать машины, топливо, чтобы приводить их в движение, и резина, чтобы соединять между собой и защищать все движущиеся части этих машин, обеспечивать сцепление с дорогой. Попробуйте поездить на автомобиле без приводного ремня или шланга радиатора: кончится это плохо — и очень быстро. Хотите пустить охлаждающую жидкость вокруг двигателя по твердой металлической трубе вместо гибкого резинового шланга? От вибрации она развалится на части.

Более 40 процентов производимой в мире резины получают из древесины, в основном — из гевеи бразильской. Искусственная резина, как правило, дешевле каучука, но при этом она менее прочная, гибкая и неустойчивая к вибрации. Для производства предметов, которые ни в коем случае не должны подвести — от презервативов и хирургических перчаток до авиашин, — используют резину природного происхождения. Каучуковые деревья сегодня выращивают почти исключительно в Юго-Восточной Азии: в регионе не только подходящий климат, но и развитая инфраструктура. Спрос на шины продолжает расти независимо от взлетов и падений мировой экономики, и это породило в ЮВА что-то вроде золотой лихорадки. Миллионам людей, живущих в этом далеко не самом богатом краю, резиновый бум не только принес материальный достаток — он положил конец изолированности. Сегодня здешние плантации, некогда затерянные в глуши, соединены отличными дорогами с северным Китаем, где расположены шинные производства.