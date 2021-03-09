Ричард Гэрриот стал первым человеком, побывавшим на МКС, в Марианской впадине и на обоих полюсах Земли
Ричард Гэрриот, который ранее пересек Северный и Южный полюса и заплатил за путешествие на Международную космическую станцию, опустился в Бездну Челленджера — самую низкую точку на планете.
Погружение было совершено на борту аппарата Limiting Factor. Этот глубоководный батискаф был разработан и профинансирован подводным исследователем Виктором Весково. Ранее на борту этого аппарата в Марианскую впадину опустилась астронавт NASA Кэти Салливан.
Как и Салливан, Гэрриот совершил поездку в рамках серии погружений, направленных на изучение Марианской впадины и сбор научных образцов. Исследователь поделился впечатлениями от погружения.
Исследователь рассказал, что на дне Марианской впадины он оставил титановую пластину с секретным словом. Теперь только те, кто побывает в самой глубокой точке планеты, смогут узнать это слово, тем самым подтвердив, что они побывали в этом экстремальном месте.
По словам Гэрриота, Марианскую впадину можно назвать бездонной равниной и пустыней. Дно покрыто илом, которое исследователь сравнил с медвежьим пухом, коим набивают мягкие игрушки. Гэрриотт отмечает, что обнаружил немало жизни ближе ко дну. В основном, в поле его обзора попадали полупрозрачные ракообразные.
Гэрриотт рассказал, что во время спуска планировалось взять твердые образцы с морского дна, однако добраться до них не удалось.
Он объяснил, что на первых порах аппарат спускался со скоростью около двух метров в секунду, а затем замедлился из-за чрезвычайной плотности воды ближе к дну.
Гэрриотт стал первым человеком, побывавшим на МКС, в Марианской впадине и на обоих полюсах Земли.