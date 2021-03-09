Ричард Гэрриот стал первым человеком, побывавшим на МКС, в Марианской впадине и на обоих полюсах Земли

Ричард Гэрриот, который ранее пересек Северный и Южный полюса и заплатил за путешествие на Международную космическую станцию, опустился в Бездну Челленджера — самую низкую точку на планете.

Погружение было совершено на борту аппарата Limiting Factor. Этот глубоководный батискаф был разработан и профинансирован подводным исследователем Виктором Весково. Ранее на борту этого аппарата в Марианскую впадину опустилась астронавт NASA Кэти Салливан.

Как и Салливан, Гэрриот совершил поездку в рамках серии погружений, направленных на изучение Марианской впадины и сбор научных образцов. Исследователь поделился впечатлениями от погружения.