Робопса Boston Dynamics уволили из полиции Нью-Йорка

Когда в прошлом году Департамент полиции приобрел роботизированную собаку производства компании Boston Dynamics, планировалось что она поможет в работе правоохранительных органов, поскольку сможет отправляться в точки, опасные для офицеров.
«Эта собака спасет жизни. Она будет защищать людей, она будет защищать офицеров», – сказал тогда инспектор Фрэнк Дигиакомо.
Однако вместо этого Диджидог (так в полиции прозвали робопса) стал предметом горячих споров. Пользователи соцсетей обрушились с критикой на полицию, когда робот принял участие в двух операциях в этом году.
23 февраля преступники захватили заложников и удерживали их в одной из нью-йоркских квартир. Диджидог, оснащенный камерами, источниками света и системой связи, был запущен в эту квартиру. Операция завершилась без жертв, но преступникам удалось сбежать.
13 апреля робопса заметили при аресте мужчины, хотя в полиции тогда рассказали, что Диджидог находился в режиме ожидания и не использовался в самой операции.
Пользователи в соцсетях негативно отреагировали на работу робопса: они считают механическое устройство символом того, насколько чрезмерно агрессивной может быть полиция в отношении бедных слоев населения. Члены городского совета Бен Каллос и Кори Джонсон потребовали от полиции предоставить данные и записи, связанные с устройством.
В ответ на повестку в суд в полиции заявили, что 22 апреля контракт на аренду робопса с Boston Dynamics был расторгнут – хотя по первоначальному плану он должен был продлиться до августа.
Бен Каллос сравнил робопса с похожими устройствами, которые было показаны в эпизоде «Metalhead» сериала «Черное зеркало» в 2017 году – такие ассоциации возникли у многих зрителей и могли сформировать негативный образ робособак Boston Dynamics, дизайном которых были вдохновлены смертоносные машины в сериале.
«В то время, когда у нас должно быть больше полицейских на улице, чтобы строить отношения с жителями, они фактически движутся в другом направлении, пытаясь заменить людей роботами», – Бен Каллос.
В Boston Dynamics на фоне расторжения контракта с полицией заявили, что роботы компании «не предназначены для использования в качестве оружия, а также для запугивания людей или животных».
Роботы приходят на смену человеку во многих сферах жизни. Так, в Японии пытались заменить ими персонал отеля, включая сотрудников на стойке регистрации, носильщиков и портье. Почитайте, что пошло не так в этом эксперименте.