Робопса Boston Dynamics уволили из полиции Нью-Йорка

Когда в прошлом году Департамент полиции приобрел роботизированную собаку производства компании Boston Dynamics, планировалось что она поможет в работе правоохранительных органов, поскольку сможет отправляться в точки, опасные для офицеров.

«Эта собака спасет жизни. Она будет защищать людей, она будет защищать офицеров», – сказал тогда инспектор Фрэнк Дигиакомо.

Однако вместо этого Диджидог (так в полиции прозвали робопса) стал предметом горячих споров. Пользователи соцсетей обрушились с критикой на полицию, когда робот принял участие в двух операциях в этом году.

23 февраля преступники захватили заложников и удерживали их в одной из нью-йоркских квартир. Диджидог, оснащенный камерами, источниками света и системой связи, был запущен в эту квартиру. Операция завершилась без жертв, но преступникам удалось сбежать.

13 апреля робопса заметили при аресте мужчины, хотя в полиции тогда рассказали, что Диджидог находился в режиме ожидания и не использовался в самой операции.