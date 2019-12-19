Роботы-артисты создают атмосферу Рождества: видео

Магазин привлек швейцарскую технологическую компанию ABB Robotics для создания «рождественских роботов».

Посетители универмага могут увидеть несколько витрин, на которых выполняются автоматизированные процессы. В первом окне роботы в четыре руки украшают праздничную елку шариками, а затем снимают их, чтобы повторить 30-минутный процесс снова.

Во втором окне квартет роботов ABB исполняет рождественские мелодии на музыкальных инструментах — в том числе на бубне, колокольчике и цифровом ксилофоне. А на третьей витрине развернулось своебразное караоке — три робота подстрекают прохожих подпевать рождественским песням.