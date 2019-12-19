Роботы-артисты создают атмосферу Рождества: видео

Магазин привлек швейцарскую технологическую компанию ABB Robotics для создания «рождественских роботов».
Посетители универмага могут увидеть несколько витрин, на которых выполняются автоматизированные процессы. В первом окне роботы в четыре руки украшают праздничную елку шариками, а затем снимают их, чтобы повторить 30-минутный процесс снова.
Во втором окне квартет роботов ABB исполняет рождественские мелодии на музыкальных инструментах — в том числе на бубне, колокольчике и цифровом ксилофоне. А на третьей витрине развернулось своебразное караоке — три робота подстрекают прохожих подпевать рождественским песням.
После посещения магазина покупатели получают кофе — вновь от робота АВВ. Швейцарская компания надеется, что их создания не только развлекут покупателей, но и продемонстрирует другим ритейлерам, как можно использовать роботов в собственных магазинах. Марк Сегура, директор отдела робототехники ABB по глобальному развитию, заявил, что их технологии позволят создать инновационные среды для взаимодействия с покупателем и демонстрации продуктов, а также повысят привлекательность торговых точек.
Bloomingdale's был открыт в 1872 году братьями Джозефом и Лиманом Блумингдейлами. На территории универмага расположены шесть ресторанов и кафе, в том числе заведение известного американского повара Дэвида Берка и капкейк-рай Magnolia Bakery.