Рой пчел занял припаркованную машину, пока водитель делал покупки

Житель Нью-Мексико, имя которого не сообщается, воскресным днем отправился в супермаркет Albertson’s в городке Лас-Крусес. Он вернулся с покупками, привычно кинул их на заднее сиденье и тронулся с места – и только тогда заметил, что прямо позади него в машине находится гигантский рой пчел.
Мужчина позвонил в службу спасения, и на его вызов прибыла пожарная команда. Поняв, что пчелы представляют опасность для людей в районе довольно высокой проходимости, они решили отвезти их в безопасное место.
«Заблокировав территорию в непосредственной близости, чтобы обеспечить безопасность ближайших покупателей, пожарные Лас-Крусеса обратились за помощью к дежурному пожарному Джесси Джонсону, который в свободное время занимается пчеловодством», — говорится в сообщении пожарной службы Лас-Крусеса.
Джонсон прибыл на место со всем необходимым: комплектом для ульев, маслом лемонграсса (которое оказывает успокаивающее действие на пчел), перчатками и защитным костюмом. За два часа Джонсону удалось собрать пчел в ящик, после чего он отвез насекомых на свой участок за городом.
По оценкам Джонсона, в автомобиль пробрались около 15 000 пчел. Укусы получили охранник супермаркета и несколько посетителей, но никто серьезно не пострадал.
«Я сделаю всё, чтобы люди не убивали пчел. К счастью, когда пчелы роятся, они довольно послушны. В этот момент у них нет дома, который нужно было бы защищать», — сказал Джонсон.
Посмотрите на тайную жизнь диких пчел.