Рой пчел занял припаркованную машину, пока водитель делал покупки

Житель Нью-Мексико, имя которого не сообщается, воскресным днем отправился в супермаркет Albertson’s в городке Лас-Крусес. Он вернулся с покупками, привычно кинул их на заднее сиденье и тронулся с места – и только тогда заметил, что прямо позади него в машине находится гигантский рой пчел.

Мужчина позвонил в службу спасения, и на его вызов прибыла пожарная команда. Поняв, что пчелы представляют опасность для людей в районе довольно высокой проходимости, они решили отвезти их в безопасное место.

«Заблокировав территорию в непосредственной близости, чтобы обеспечить безопасность ближайших покупателей, пожарные Лас-Крусеса обратились за помощью к дежурному пожарному Джесси Джонсону, который в свободное время занимается пчеловодством», — говорится в сообщении пожарной службы Лас-Крусеса.