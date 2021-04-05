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Жизнь планеты

Рой пчел занял припаркованную машину, пока водитель делал покупки

National Geographic Россия
05 апреля 2021
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Житель Нью-Мексико не сразу заметил на заднем сидении своего автомобиля 15 000 роящихся пассажиров.

Житель Нью-Мексико, имя которого не сообщается, воскресным днем отправился в супермаркет Albertson’s в городке Лас-Крусес. Он вернулся с покупками, привычно кинул их на заднее сиденье и тронулся с места – и только тогда заметил, что прямо позади него в машине находится гигантский рой пчел. 

Мужчина позвонил в службу спасения, и на его вызов прибыла пожарная команда. Поняв, что пчелы представляют опасность для людей в районе довольно высокой проходимости, они решили отвезти их в безопасное место. 

«Заблокировав территорию в непосредственной близости, чтобы обеспечить безопасность ближайших покупателей, пожарные Лас-Крусеса обратились за помощью к дежурному пожарному Джесси Джонсону, который в свободное время занимается пчеловодством», — говорится в сообщении пожарной службы Лас-Крусеса.

Джонсон прибыл на место со всем необходимым: комплектом для ульев, маслом лемонграсса (которое оказывает успокаивающее действие на пчел), перчатками и защитным костюмом. За два часа Джонсону удалось собрать пчел в ящик, после чего он отвез насекомых на свой участок за городом. 

По оценкам Джонсона, в автомобиль пробрались около 15 000 пчел. Укусы получили охранник супермаркета и несколько посетителей, но никто серьезно не пострадал. 

«Я сделаю всё, чтобы люди не убивали пчел. К счастью, когда пчелы роятся, они довольно послушны. В этот момент у них нет дома, который нужно было бы защищать», — сказал Джонсон.

Посмотрите на тайную жизнь диких пчел. 

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