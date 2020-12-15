России предрекли снижение населения до 125 миллионов человек

Согласно докладу федерального проекта «Трезвая России» к 2050 году численность населения страны снизится до 125 миллионов человек. Выдержки из доклада приводит РИА «Новости».
Среди факторов, влияющих на негативную динамику, эксперты отмечают алкоголь, табак и наркотики, от потребления которых ежегодно погибают более миллиона граждан.
Согласно отчету, экономические потери общества и государства от последствий, связанных с алкоголизмом, наркоманией и табакокурением, за год составляют до 12% от ВВП страны — более 13 триллионов рублей в год.
Сокращение рождаемости, по мнению экспертов «Трезвой России», объясняется не только «демографическим провалом» 90-х, но и последствиями употребления гражданами психоактивных веществ, в особенности синтетических и других наркотиков.
По словам главы федерального проекта, употребление этих веществ, а также алкоголя и табака также «формирует негативные репродуктивные установки, приводит к откладыванию рождений, субкультуре чайлдфри и прерыванию беременности».
По данным Росстата, численность населения России на 1 января 2020 года составляла 146,7 миллиона человек.
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