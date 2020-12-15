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Жизнь планеты

России предрекли снижение населения до 125 миллионов человек

National Geographic Россия
15 декабря 2020
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Фото: Wikimedia Commons
В этом обвиняют алкоголь, наркотики и табак.

Согласно докладу федерального проекта «Трезвая России» к 2050 году численность населения страны снизится до 125 миллионов человек. Выдержки из доклада приводит РИА «Новости»

Среди факторов, влияющих на негативную динамику, эксперты отмечают алкоголь, табак и наркотики, от потребления которых ежегодно погибают более миллиона граждан.

Согласно отчету, экономические потери общества и государства от последствий, связанных с алкоголизмом, наркоманией и табакокурением, за год составляют до 12% от ВВП страны — более 13 триллионов рублей в год.

«Ежегодно от причин, связанных с потреблением алкоголя, наркотиков и табака в России погибает более одного миллиона человек. При этом в середине 90-х годов XX века в России количество смертей в год составляло около 1,6 миллиона человек. Таким образом, за последние 35 лет в России от алкоголя, наркотиков и табака погибло более 30 миллионов человек», — «Трезвая Россия».

Сокращение рождаемости, по мнению экспертов «Трезвой России», объясняется не только «демографическим провалом» 90-х, но и последствиями употребления гражданами психоактивных веществ, в особенности синтетических и других наркотиков. 

По словам главы федерального проекта, употребление этих веществ, а также алкоголя и табака также «формирует негативные репродуктивные установки, приводит к откладыванию рождений, субкультуре чайлдфри и прерыванию беременности».

По данным Росстата, численность населения России на 1 января 2020 года составляла 146,7 миллиона человек.

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