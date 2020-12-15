России предрекли снижение населения до 125 миллионов человек

Согласно докладу федерального проекта «Трезвая России» к 2050 году численность населения страны снизится до 125 миллионов человек. Выдержки из доклада приводит РИА «Новости».

Среди факторов, влияющих на негативную динамику, эксперты отмечают алкоголь, табак и наркотики, от потребления которых ежегодно погибают более миллиона граждан.

Согласно отчету, экономические потери общества и государства от последствий, связанных с алкоголизмом, наркоманией и табакокурением, за год составляют до 12% от ВВП страны — более 13 триллионов рублей в год.