Российская экзотика: региональные специалитеты, которые вас удивят

Экстракт сибирской березовой чаги, обладающий множеством полезных свойств, упакован в маленькую баночку, которой хватает надолго: ложками его не едят, а добавляют немного в любой напиток или разводят в холодной воде и пьют на радость тонусу и иммунитету.

Тувинское мороженое «Божа» с собой не привезешь, едим на месте. Это локальный замороженный десерт из национального молочного продукта божа с фруктами и ягодами: облепихой, голубикой, клубникой.

Алтайские льняные семечки — хрусткие, душистые, с добавлением пряных трав. Продукт готов к употреблению, и несколько упаковок вы точно прихватите на гостинцы.