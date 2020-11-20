Российская экзотика: региональные специалитеты, которые вас удивят
Сибирский федеральный округ
Экстракт сибирской березовой чаги, обладающий множеством полезных свойств, упакован в маленькую баночку, которой хватает надолго: ложками его не едят, а добавляют немного в любой напиток или разводят в холодной воде и пьют на радость тонусу и иммунитету.
Тувинское мороженое «Божа» с собой не привезешь, едим на месте. Это локальный замороженный десерт из национального молочного продукта божа с фруктами и ягодами: облепихой, голубикой, клубникой.
Алтайские льняные семечки — хрусткие, душистые, с добавлением пряных трав. Продукт готов к употреблению, и несколько упаковок вы точно прихватите на гостинцы.
Дальневосточный федеральный округ
Бурятская байкальская смолка — жуем сами и даем пожевать другим. 100% натуральный продукт из лиственничной смолы упакован как жевательная резинка, но несравнимо полезнее, интереснее и экзотичнее.
Амурское соевое масло — вкус, польза и аутентичность — три в одном. Бывает с добавками: укропом, лавровым листом или чесноком; производится из местной амурской сои.
Забайкальская кедровая мучка из кедрового жмыха. Можно съедать по чайной ложке в день, пополняя организм витаминами и микроэлементами, использовать как посыпку и добавку к блюдам или, разбавив теплой водой, приготовить из нее кедровое молоко.
Северо-Западный федеральный округ
Кольский соус из морошки — раз. Продается в удобных 200-граммовых бутылочках, радует ярким янтарным цветом и хорош хоть с мясом, хоть с мороженым.
Архангельские водоросли — два. Ламинария шинкованная или чипсы из ламинарии — идеальный перекус в стиле ЗОЖ и приятный оздоравливающий подарок.
Воейковские древесные сиропы: березовый, кленовый, ореховый. Разлиты по нарядным бутылочкам и призваны радовать вкус и взор.
Северо-Кавказский федеральный округ
Отсюда везем дагестанский чай с горными травами из экологически чистых зон, а на сладкое — ингушский шоколад «Магас» ручной работы: темный, молочный или белый — с цельными натуральными ягодами. Или дагестанский урбеч — сверхполезный веганский продукт из перемолотых орехов и семян.
Уральский федеральный округ
Продукты, изготовленные по исконным рецептам, тоже можно причислить к экзотике, поэтому наш выбор на Урале — это петровские соления, а конкретно — квашеная фермерская капуста с морковью, сладким перцем или яблоками; сосьвинская селедка, перед вкусом которой не могли устоять даже цари, и для пробы «на местах» — уральские казачьи вареники из трех сортов мяса.
Приволжский федеральный округ
Для начала берем чувашский шартан — национальное колбасное изделие шарообразной или грушевидной формы со вкусом, не похожим ни на что — настоящая аутентика.
На месте дегустируем сытную мордовскую ватрушку кургоня с творогом и картофелем, что печется с незапамятных времен по одному и тому же рецепту.
И десерт — татарский талкыш калеве, легкая волокнистая халва в виде небольших пирамидок, которая просто тает во рту, оставляя сливочно-медовое послевкусие.
Центральный федеральный округ
Если думаете, что центральной части России нечем вас удивить, ошибаетесь. Варенье из суздальского огурца пробовали? А плесский угол с лещом — румяный треугольный пирожок с начинкой из копченой местной рыбы? А волгореченскую черную икру от отборных осетров?! А хрустящие кусочки белевской пастилы пробовали? Все, с пустыми желудками и руками не уедете.
Южный федеральный округ
Отсюда советуем вести местное вино. Разброс завидный: крымское вино, Абрау-Дюрсо, Балаклава, вина Дона, Кубани и «Мысхако» — дело только за выбором.
Голосуйте за свой вкус России!
19 ноября началось народное голосование на сайте вкусыроссии.рф за продуктовые бренды. Продлится оно по 2 декабря. Вы можете своим голосом поддержать до трех любимых продуктов, но все они должны быть из разных регионов.
Финалисты конкурса станут частью комплекса мероприятий по продвижению и поддержке региональных брендов продуктов питания. Также на сайте будет сформирован каталог региональных брендов, с которым люди смогут не только с легкостью находить и изучать гастрономические достопримечательности каждого региона, но также использовать его в качестве путеводителя непосредственно во время путешествий.