Российские школьники открыли новый остров в Арктике

Планируется, что новый остров изучат участники экспедиции РГО и Северного флота на арктические архипелаги. Экспедиция пройдёт с августа по октябрь 2020 года, в ней примут участие геодезисты, картографы, океанологи, геологи, биологи и другие специалисты.

«Мы оперативно уточнили задачи экспедиционному отряду, который пойдет вокруг Северного острова Новой Земли по маршруту известного исследователя Арктики Владимира Русанова. Заход в залив Вилькицкого был предусмотрен и так, но ранее задача была несколько иная — обследовать ряд старинных промысловых изб, которые находятся в этом заливе.

Теперь же, параллельно, насколько позволит ледовая обстановка, участники экспедиции подойдут к новому острову. Как минимум сфотографируют его, а как максимум постараются высадиться и провести более точные измерения», — рассказал Чуркин.

Новое открытие школьники проектной группы посвятили памяти летчика-космонавта СССР, Героя Советского Союза Германа Титова, которому исполнилось бы 85 лет в этом году.

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