Российские школьники открыли новый остров в Арктике

Открытие было сделано в результате обработки спутниковых снимков. По данным спутникового мониторинга остров образовался 9 июля 2020 года в результате обрушения ледяной перемычки, соединявшей Северный остров с отступавшим ледником Вилькицкий Южный. Размеры нового острова — 410×200 м, площадь — 5,6 га, высота вместе с оставшимся ледяным покровом достигает 27 метров, сообщает «Русское Географическое Общество».
Открытие сделали восемь школьников проектной̆ группы «РискСат» из Троицка, Тулы, Венёва, Дедовска, Гатчины, Санкт-Петербурга и Якутска под руководством доцента РУДН и гендиректора «РискСат» Алексея Кучейко.
Ранее школьная группа уже открывала острова в районе Новой Земли по космическим снимкам. В 2016 году школьники обнаружили остров у ледника Визе, а в 2017 году — у ледника Вилькицкий Южный. В 2019 году молодые исследователи также открыли остров в районе острова Шмидта архипелага Северная Земля.
Планируется, что новый остров изучат участники экспедиции РГО и Северного флота на арктические архипелаги. Экспедиция пройдёт с августа по октябрь 2020 года, в ней примут участие геодезисты, картографы, океанологи, геологи, биологи и другие специалисты.
«Мы оперативно уточнили задачи экспедиционному отряду, который пойдет вокруг Северного острова Новой Земли по маршруту известного исследователя Арктики Владимира Русанова. Заход в залив Вилькицкого был предусмотрен и так, но ранее задача была несколько иная — обследовать ряд старинных промысловых изб, которые находятся в этом заливе.
Теперь же, параллельно, насколько позволит ледовая обстановка, участники экспедиции подойдут к новому острову. Как минимум сфотографируют его, а как максимум постараются высадиться и провести более точные измерения», — рассказал Чуркин.
Новое открытие школьники проектной группы посвятили памяти летчика-космонавта СССР, Героя Советского Союза Германа Титова, которому исполнилось бы 85 лет в этом году.
Компания «РискСат» специализируется на аэрокосмическом образовании молодежи.
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