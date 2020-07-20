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Жизнь планеты

Российские школьники открыли новый остров в Арктике

Михаил Сысоев
20 июля 2020
Арктика
Фото: pixabay.com
Он находится в районе Северного острова архипелага Новая Земля.

Открытие было сделано в результате обработки спутниковых снимков. По данным спутникового мониторинга остров образовался 9 июля 2020 года в результате обрушения ледяной перемычки, соединявшей Северный остров с отступавшим ледником Вилькицкий Южный. Размеры нового острова — 410×200 м, площадь — 5,6 га, высота вместе с оставшимся ледяным покровом достигает 27 метров, сообщает «Русское Географическое Общество».

Открытие сделали восемь школьников проектной̆ группы «РискСат» из Троицка, Тулы, Венёва, Дедовска, Гатчины, Санкт-Петербурга и Якутска под руководством доцента РУДН и гендиректора «РискСат» Алексея Кучейко. 

Новый остров в Арктике
РГО Образование нового острова с проливом шириной около 80 м. 11.07.2020. Сентинель-2. Коперник.

Ранее школьная группа уже открывала острова в районе Новой Земли по космическим снимкам. В 2016 году школьники обнаружили остров у ледника Визе, а в 2017 году — у ледника Вилькицкий Южный. В 2019 году молодые исследователи также открыли остров в районе острова Шмидта архипелага Северная Земля.

«Не секрет, что в Арктике становится теплее, ледники отступают, и на их месте обнаруживается суша. Ребята открыли пусть и небольшой, но тем не менее настоящий остров, который должен быть нанесен на морские карты. Безусловно, это важное географическое открытие», — Сергей Чуркин, начальник управления штаба Северного флота.

Планируется, что новый остров изучат участники экспедиции РГО и Северного флота на арктические архипелаги. Экспедиция пройдёт с августа по октябрь 2020 года, в ней примут участие геодезисты, картографы, океанологи, геологи, биологи и другие специалисты.

«Мы оперативно уточнили задачи экспедиционному отряду, который пойдет вокруг Северного острова Новой Земли по маршруту известного исследователя Арктики Владимира Русанова. Заход в залив Вилькицкого был предусмотрен и так, но ранее задача была несколько иная — обследовать ряд старинных промысловых изб, которые находятся в этом заливе.

Теперь же, параллельно, насколько позволит ледовая обстановка, участники экспедиции подойдут к новому острову. Как минимум сфотографируют его, а как максимум постараются высадиться и провести более точные измерения», — рассказал Чуркин.

Новое открытие школьники проектной группы посвятили памяти летчика-космонавта СССР, Героя Советского Союза Германа Титова, которому исполнилось бы 85 лет в этом году.

Компания «РискСат» специализируется на аэрокосмическом образовании молодежи.

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