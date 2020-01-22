Российский серфингист спасает от мусора пляжи вьетнамского острова

Российский серфингист Игорь Юдаков собрал команду добровольцев, чтобы очистить от мусора пляжи острова Фукуи во Вьетнаме. Как отмечает Юдаков, постоянные публикации отчетов об уборке пляжей острова помогли привлечь более ста волонтеров среди местных жителей.
«Мы все очень любим наш дом. А еще мы очень любим, когда дома чисто. И раз мы считаем остров нашим домом, то на его побережье также необходимо убираться. Поэтому я призываю всех, кто любит остров Фукуи, присоединиться к нам в выходные в 8 утра для уборки мусора. Избавив побережье и море от пластика, мы увеличим популяцию рыб и других морских обитателей. Утилизация мусора – это здоровье наших детей», – говорится в сообщении Юдакова в фейсбуке.
Уборка мусора происходит с одобрения местных властей. По словам вице-председателя Фукуи Нго Тан Люка, загрязнение острова связано с ростом числа туристов, разбрасывающих повсюду мусор. «Население Фукуи насчитывает всего 30 тыс. человек, но из-за путешественников мы оказались под давлением мусора», – отмечает Нго Тан Люка.
В прошлом году премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук озаботился проблемой пластиковых отходов в море и поставил цель сократить на 75% сброс пластика в воду, а также освободить от него курорты к 2030 году.
Остов Фукуи расположен в 120 километрах от города Фантхьет в провинции Бин Туан на юго-востоке страны.
В последние годы Вьетнам становится все более популярным направлением у российских туристов. В 2019 году его посетили более 600 тыс. россиян, что на 6% больше, чем годом ранее.