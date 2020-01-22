Российский серфингист спасает от мусора пляжи вьетнамского острова

Уборка мусора происходит с одобрения местных властей. По словам вице-председателя Фукуи Нго Тан Люка, загрязнение острова связано с ростом числа туристов, разбрасывающих повсюду мусор. «Население Фукуи насчитывает всего 30 тыс. человек, но из-за путешественников мы оказались под давлением мусора», – отмечает Нго Тан Люка.

В прошлом году премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук озаботился проблемой пластиковых отходов в море и поставил цель сократить на 75% сброс пластика в воду, а также освободить от него курорты к 2030 году.

Остов Фукуи расположен в 120 километрах от города Фантхьет в провинции Бин Туан на юго-востоке страны.

В последние годы Вьетнам становится все более популярным направлением у российских туристов. В 2019 году его посетили более 600 тыс. россиян, что на 6% больше, чем годом ранее.