Россия восстановит Триумфальную арку в сирийской Пальмире

При этом он отметил, что авиационные перевозки, транспортное обеспечение, а также ряд логистических и охранных мероприятий в рамках проекта выполняются силами Минобороны России.

Пальмира – один из богатейших городов поздней античности в оазисе Сирийской пустыни между Дамаском и Евфратом. По преданию, город был основан библейским царем Соломоном. Развалины Пальмиры внесены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Боевики запрещенной в России террористической группировки ИГ*, захватив город в мае 2015 года, разрушили несколько древнейших памятников, включая Триумфальную арку, статую Льва Аллата, храм Баалшамина и самое большое сооружение города – храм Баала, построенный при императоре Тиберии в 32 году н. э.

Также в РИА «Новости» отмечают, что Триумфальная арка была построена во время римского императора Септимия Севера, правившего в 193-211 годах н.э. Она связывала Большую колоннаду с храмом Баала. Арка предназначалась для соединения южной и центральной частей колоннады, располагавшихся под углом 30° друг от друга. По мнению многих историков арка была построена в честь победы римлян над парфянами.

*Организация признана в России террористической и запрещена