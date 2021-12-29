Россия восстановит Триумфальную арку в сирийской Пальмире

Начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев сообщил, что восстановление Триумфальной арки в древнейшем городе Сирии начнется в следующем году. По его словам, техническая оценка состояния объекта уже проведена.
Проект реализуется под эгидой Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» с участием министерства обороны РФ, Центра спасательной археологии (ЦСА) Института истории материальной культуры РАН, а также других научных организаций.
«Все работы проводятся с привлечением сирийских коллег и местного населения», — сообщил Мизинцев.
По его словам, в рамках проекта ЦСА уже выполнены необходимые подготовительные мероприятия.
«Проведена работа по технической оценке состояния разрушенных элементов арки, выполнены необходимые геологические изыскания, определены объем, состав сил и средств для предстоящих работ», — добавил Мизинцев.
При этом он отметил, что авиационные перевозки, транспортное обеспечение, а также ряд логистических и охранных мероприятий в рамках проекта выполняются силами Минобороны России.
Пальмира – один из богатейших городов поздней античности в оазисе Сирийской пустыни между Дамаском и Евфратом. По преданию, город был основан библейским царем Соломоном. Развалины Пальмиры внесены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Боевики запрещенной в России террористической группировки ИГ*, захватив город в мае 2015 года, разрушили несколько древнейших памятников, включая Триумфальную арку, статую Льва Аллата, храм Баалшамина и самое большое сооружение города – храм Баала, построенный при императоре Тиберии в 32 году н. э.
Также в РИА «Новости» отмечают, что Триумфальная арка была построена во время римского императора Септимия Севера, правившего в 193-211 годах н.э. Она связывала Большую колоннаду с храмом Баала. Арка предназначалась для соединения южной и центральной частей колоннады, располагавшихся под углом 30° друг от друга. По мнению многих историков арка была построена в честь победы римлян над парфянами.
*Организация признана в России террористической и запрещена