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Жизнь планеты

Россия восстановит Триумфальную арку в сирийской Пальмире

National Geographic Россия
29 декабря 2021
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Фото: Wikimedia Commons
В Министерстве обороны РФ сообщили, что реставрационные работы начнутся в 2022 году.

Начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев сообщил, что восстановление Триумфальной арки в древнейшем городе Сирии начнется в следующем году. По его словам, техническая оценка состояния объекта уже проведена.

«Особое внимание в совместной работе уделяется воссозданию объектов, представляющих историческую и культурную ценность. Так, в ходе совместного заседания штабов инициирован грандиозный исторический проект международного масштаба по реставрации Триумфальной арки Пальмиры, взорванной террористами осенью 2015 года, практическая реализация которого начинается с 2022 года», – Михаил Мизинцев.

Проект реализуется под эгидой Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» с участием министерства обороны РФ, Центра спасательной археологии (ЦСА) Института истории материальной культуры РАН, а также других научных организаций.

«Все работы проводятся с привлечением сирийских коллег и местного населения», — сообщил Мизинцев.

По его словам, в рамках проекта ЦСА уже выполнены необходимые подготовительные мероприятия.

«Проведена работа по технической оценке состояния разрушенных элементов арки, выполнены необходимые геологические изыскания, определены объем, состав сил и средств для предстоящих работ», — добавил Мизинцев. 

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При этом он отметил, что авиационные перевозки, транспортное обеспечение, а также ряд логистических и охранных мероприятий в рамках проекта выполняются силами Минобороны России.

Пальмира – один из богатейших городов поздней античности в оазисе Сирийской пустыни между Дамаском и Евфратом. По преданию, город был основан библейским царем Соломоном. Развалины Пальмиры внесены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Боевики запрещенной в России террористической группировки ИГ*, захватив город в мае 2015 года, разрушили несколько древнейших памятников, включая Триумфальную арку, статую Льва Аллата, храм Баалшамина и самое большое сооружение города – храм Баала, построенный при императоре Тиберии в 32 году н. э.

Также в РИА «Новости» отмечают, что Триумфальная арка была построена во время римского императора Септимия Севера, правившего в 193-211 годах н.э. Она связывала Большую колоннаду с храмом Баала. Арка предназначалась для соединения южной и центральной частей колоннады, располагавшихся под углом 30° друг от друга. По мнению многих историков арка была построена в честь победы римлян над парфянами. 

*Организация признана в России террористической и запрещена

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