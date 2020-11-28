Россия взяла самые престижные награды на World Travel Awards 2020

World Travel Awards — самая престижная награда в области туризма, учрежденная в 1993 году. В голосовании принимают участие тревел-эксперты — в основном, из Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC), — и путешественники со всей планеты. В этом году голосование проходило с 28 сентября по 25 октября. Москва победила в самой престижной номинации второй раз подряд.

Еще одним российским участником, отмеченным наградой на WTA, стал «Аэрофлот», победивший в номинации «Лидирующие мировые авиакомпании» в категории «Бизнес-класс 2020».

Всего на World Travel Awards 2020 было представлено 273 номинации. Среди участников: страны, города, авиакомпании, офисы по туризму, курорты, отели, туроператоры и круизные компании. Полный список победителей и финалистов можно посмотреть здесь (английский язык).

Ранее Москва покинула топ-100 самых дорогих городов мира в рейтинге, ежегодно составляемом Economist Intelligence Unit (EIU), и заняла 25-е место в списке лучших городов для жизни по версии Global Finance.