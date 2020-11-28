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Жизнь планеты

Россия взяла самые престижные награды на World Travel Awards 2020

National Geographic Россия
28 ноября 2020
Речной вокзал, Марат Гайнуллин
Речной вокзал, Москва
Фото: Марат Гайнуллин
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Казанский собор на закате. Санкт-Петербург
Фото: Дмитрий Балакирев
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Салон бизнес-класса в самолете «Аэрофлота»
Фото: Aeroflot.ru
Москва получила Гран-при в номинации «Лучшее туристическое направление» в категории «Города». Россия в целом победила в номинации «Лидирующее культурное направление», а Санкт-Петербург — в категории «Город» этой же номинации.

World Travel Awards — самая престижная награда в области туризма, учрежденная в 1993 году. В голосовании принимают участие тревел-эксперты — в основном, из Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC), — и путешественники со всей планеты. В этом году голосование проходило с 28 сентября по 25 октября. Москва победила в самой престижной номинации второй раз подряд.

Еще одним российским участником, отмеченным наградой на WTA, стал «Аэрофлот», победивший в номинации «Лидирующие мировые авиакомпании» в категории «Бизнес-класс 2020». 

Всего на World Travel Awards 2020 было представлено 273 номинации. Среди участников: страны, города, авиакомпании, офисы по туризму, курорты, отели, туроператоры и круизные компании. Полный список победителей и финалистов можно посмотреть здесь (английский язык).

Ранее Москва покинула топ-100 самых дорогих городов мира в рейтинге, ежегодно составляемом Economist Intelligence Unit (EIU), и заняла 25-е место в списке лучших городов для жизни по версии Global Finance.

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