Россия заняла 23-е место в новом рейтинге лучших стран мира
Россия поднялась на одну строчку и заняла 23-е место в рейтинге лучших стран мира по версии влиятельного американского журнала US News & World Report.
При составлении рейтинга учитывались такие параметры, как влияние на мировой арене, популярность у туристов, историческое и культурное наследие, отношение к гражданам (соблюдение прав и забота об экологии), развитие предпринимательства и другие.
Топ-10 стран мира по версии US News & World Report 2020
- Швейцария
- Канада
- Япония
- Германия
- Австралия
- Великобритания
- США
- Швеция
- Нидерланды
- Норвегия
По сравнению с рейтингом 2019 года, Россия поднялась на строчку вверх. Ключевым параметром, обеспечившим попадание в топ-23, стала «сила влияния на мировой арене» — в этой категории РФ признана второй после США. По критерию заботы о гражданах Россия оказалась на 39-м месте, по привлекательности и открытости для туристов и местных жителей — на 48-м, по общему качеству жизни (экономическая стабильность, безопасность, рынок труда и равенство доходов) — на 34-м месте.
Из других стран бывшего СССР в рейтинге 2020 года также оказалась Эстония (55), Литва (59), Латвия (62), Казахстан (66), Украина (68) и Белоруссия (70).