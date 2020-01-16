Россия заняла 23-е место в новом рейтинге лучших стран мира

Швейцария

Канада

Япония

Германия

Австралия

Великобритания

США

Швеция

Нидерланды

Норвегия

По сравнению с рейтингом 2019 года, Россия поднялась на строчку вверх. Ключевым параметром, обеспечившим попадание в топ-23, стала «сила влияния на мировой арене» — в этой категории РФ признана второй после США. По критерию заботы о гражданах Россия оказалась на 39-м месте, по привлекательности и открытости для туристов и местных жителей — на 48-м, по общему качеству жизни (экономическая стабильность, безопасность, рынок труда и равенство доходов) — на 34-м месте.

Из других стран бывшего СССР в рейтинге 2020 года также оказалась Эстония (55), Литва (59), Латвия (62), Казахстан (66), Украина (68) и Белоруссия (70).

Полная версия рейтинга (PDF, английский язык)