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Жизнь планеты

Россия заняла 23-е место в новом рейтинге лучших стран мира

Интерфакс
16 января 2020
Астраханский заповедник. Федор Лашков
Рассвет над плантацией орехоносных лотосов, занесенных в Красную книгу России. Астраханский государственный биосферный заповедник.
Фото: Фёдор Лашков
Москва, качели, Кузьминки. Дмитрий Зверев
Отдых в парке Кузьминки, Москва
Фото: Дмитрий Зверев
Полярное сияние, Аврора, Мурманская область. Виталий Новиков
Полярное сияние в Мурманской области
Фото: Виталий Новиков
Казань, Новый год. Юрий Притиск
Новогодняя Казань
Фото: Юрий Притиск
Ближайшие соседи по таблице – ОАЭ и Португалия.

Россия поднялась на одну строчку и заняла 23-е место в рейтинге лучших стран мира по версии влиятельного американского журнала US News & World Report.

При составлении рейтинга учитывались такие параметры, как влияние на мировой арене, популярность у туристов, историческое и культурное наследие, отношение к гражданам (соблюдение прав и забота об экологии), развитие предпринимательства и другие.

Топ-10 стран мира по версии US News & World Report 2020

  1. Швейцария
  2. Канада
  3. Япония
  4. Германия
  5. Австралия
  6. Великобритания
  7. США
  8. Швеция
  9. Нидерланды
  10. Норвегия

По сравнению с рейтингом 2019 года, Россия поднялась на строчку вверх. Ключевым параметром, обеспечившим попадание в топ-23, стала «сила влияния на мировой арене» — в этой категории РФ признана второй после США. По критерию заботы о гражданах Россия оказалась на 39-м месте, по привлекательности и открытости для туристов и местных жителей — на 48-м, по общему качеству жизни (экономическая стабильность, безопасность, рынок труда и равенство доходов) — на 34-м месте.

Из других стран бывшего СССР в рейтинге 2020 года также оказалась Эстония (55), Литва (59), Латвия (62), Казахстан (66), Украина (68) и Белоруссия (70).

Полная версия рейтинга (PDF, английский язык)