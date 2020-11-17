Россия заняла 76-е место в «рейтинге процветания»

Сингапур оказался на первом месте в четырех основных категориях, однако из-за экологических проблем и низкого уровня личных свобод в итоге занял 15-е место. США расположились на 18-й строчке.

Россия, по версии составителей рейтинга, заняла 76-е место. Проблемными позициями для страны оказались безопасность и личные свободы, а лучше всего дела обстоят с образованием — по этому критерию страна занимает 21-е место в общем рейтинге.