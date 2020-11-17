Россия заняла 76-е место в «рейтинге процветания»

Legatum Institute является частью глобального сообщества независимых образовательных благотворительных организаций Legatum Foundation. С 2006 года аналитический центр Института составляет индекс процветания стран мира — комбинированный показатель, определяющий достижения государств с точки зрения благополучия.
Индекс составляется на основе множества различных показателей, объединенных в нескольких основных категориях, таких как экономика, условия для предпринимательства, управление, образование, здравоохранение, безопасность, личные свободы, социальный капитал, экология.
Первое место в рейтинге заняла Дания, которая вошла в десятку по всем основным показателям. Следом расположились Норвегия, Швейцария, Швеция, Финляндия, Нидерланды, Новая Зеландия, Германия, Люксембург и Австрия.
Сингапур оказался на первом месте в четырех основных категориях, однако из-за экологических проблем и низкого уровня личных свобод в итоге занял 15-е место. США расположились на 18-й строчке.
Россия, по версии составителей рейтинга, заняла 76-е место. Проблемными позициями для страны оказались безопасность и личные свободы, а лучше всего дела обстоят с образованием — по этому критерию страна занимает 21-е место в общем рейтинге.
В этом году в список попали 167 стран, на территории которых проживает 99,4% населения планеты.
Не так давно Москва заняла 25-е место в рейтинге лучших городов для жизни.