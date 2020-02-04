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Жизнь планеты

Россия заняла 82-е место в списке самых дорогих стран для жизни

04 февраля 2020
Редкий случай, когда занять 82-е место в известном смысле приятнее, чем первое.

Один из главных бизнес-журналов мира, CEOWORLD, опубликовал результаты последнего исследования, посвященного стоимости жизни в разных странах. Работа основана на анализе огромного массива данных, включая индекс потребительских цен, индекс прожиточного минимума, цены на недвижимость, различные товары и услуги, общую покупательскую способность населения. 

Топ-10 самых дорогих стран для жизни в 2020 году*

  1. Швейцария
  2. Норвегия
  3. Исландия
  4. Япония
  5. Дания
  6. Багамские острова
  7. Люксембург
  8. Израиль
  9. Сингапур
  10.  Южная Корея

Россия заняла 82-е место в рейтинге. Из других стран бывшего СССР в топ-100 попали Эстония (50), Латвия (58) и Литва (66). США замкнули топ-20, Китай – топ-80. 

Последнее, 132-е место в рейтинге (и, следовательно, первое в списке самых недорогих стран для жизни) занял Пакистан. Чуть выше расположились Афганистан, Сирия, Индия, Узбекистан и Киргизстан.

*По версии CEOWORLD