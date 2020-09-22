Ростсельмаш впервые показал умный комбайн в прямом эфире

Умный комбайн TORUM оснащен широким спектром умных систем, многие из которых стали обладателями высших наград международной выставки АГРОСАЛОН 2020.

Среди основных — первая в мире гибридная система автоуправления комбайном Агротроник Пилот 2.0. Она автоматически управляет траекторией движения комбайна и ведет его параллельно предыдущему проходу, обеспечивая также развороты и управление жаткой. Отличительной особенностью системы является возможность передачи задания в систему автовождения через платформу Agrotronic. Использование технологии GNSS и RTK позволяют достигнуть точности позиционирования машины до 2,5 см. Оператору при этом необходимо только отслеживать параметры обмолота. Все остальное берет на себя умная система автовождения. В системе Агротроник Пилот 2.0 используется машинное зрение, которое обеспечивает остановку перед препятствием, что делает эту систему одной из самых безопасных в мире.

Если на пути комбайна возникает препятствие, Агротроник Пилот 2.0 автоматически останавливает машину — предупреждение о помехе отправляется оператору. Система также может автоматически управлять процессом поднятия жатки перед осуществлением разворота, самим разворотом и опусканием жатки перед началом комбайнирования.

Среди других инновационных систем:

Система РСМ Роутер выстраивает наиболее эффективный маршрут передвижения транспортных средств в поле, позволяет производить в срок уборку без потерь и повышает производительность на 15-20%.

РСМ Оптимакс предназначена для оказания помощи в выборе наиболее оптимальных настроек комбайна в зависимости от текущих условий. На основании информации от установленных в бункере сенсорных датчиков, система РСМ Контроль уровня отображает уровень наполнения зерном. Если в бункере более 25% зерна, система не разрешит ему закрыться, что позволит избежать повреждений элементов крепления конструкций в бункере.

Система картирования урожайности РСМ Карта урожайности разработана на основе датчиков урожайности и влажности. Система обеспечивает замер намолота в каждой точке поля и создание карт урожайности и влажности. Данные постоянно передаются на сервер платформы Агротроник, где они автоматически анализируются и представляются в виде карт, которые пользователь может в любое время посмотреть, обработать или выгрузить для дальнейшего использования, в том числе для создания карт дифференцированного внесения удобрений.