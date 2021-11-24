Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №214, ноябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Жизнь планеты

Рукописи Эйнштейна ушли с молотка за 11,6 миллиона евро

National Geographic Россия
24 ноября 2021
003.jpg
Фото: Christie's
Так дорого не выкупали еще ни один лот, принадлежащий выдающемуся физику.

Заметки Альберта Эйнштейна по теории относительности продали на аукционе Christie's в Париже за 11,6 миллиона евро. Это рекорд для любых его записей, когда-либо проданных на торгах. 

Рукопись содержит подготовительную работу к выдающемуся достижению физика — общей теории относительности, которую он опубликовал в 1915 году. Документ из 54 страниц Эйнштейн написал в 1913 и 1914 годах, совместно со своим коллегой и доверенным лицом, швейцарским инженером Мишелем Бессо. 

Именно благодаря Бессо рукопись сохранилась для потомков. По словам представителей аукционного дома, это можно считать чудом: сам Эйнштейн вряд ли сохранил бы то, что считал простыми рабочими записями. 

В этой рукописи содержится определенное количество ошибок, и, как только Эйнштейн заметил их, то выбросил бумаги, но Бессо сохранил их. «Научные документы Эйнштейна в этот период и до 1919 года в целом крайне редки», — добавляют в Christie's.

«Это одна из двух рабочих рукописей, документирующих генезис общей теории относительности и это выдающееся свидетельство работы Эйнштейна», – Christie's.

Представители аукционного дома рассчитывали выручить за рукописи от двух до трех миллионов евро при старте торгов на отметке 1,5 млн, однако предложения быстро превысили ожидаемую сумму. Через несколько минут остались всего два участника торгов. Имя победителя аукциона не называется. 

Предыдущие аукционные рекорды работ Эйнштейна составляли 2,8 миллиона долларов за так называемое «письмо Бога» в 2018 году и 1,56 миллиона долларов в 2017 году за письмо о секрете счастья.

рекомендации
Тарелка, ложка, вилка, еда

Kraft Heinz создала кетчуп из томатов, выращенных в условиях, приближенных к марсианским

Сайгак

Сайгаки: ликбез о степных антилопах

Снежинка

Взятие зимнего: зачем ехать в Петербург в холодный сезон

Монеты, деньги

Карта, деньги и идеальное путешествие этой зимы