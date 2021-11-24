Рукописи Эйнштейна ушли с молотка за 11,6 миллиона евро

Заметки Альберта Эйнштейна по теории относительности продали на аукционе Christie's в Париже за 11,6 миллиона евро. Это рекорд для любых его записей, когда-либо проданных на торгах.
Рукопись содержит подготовительную работу к выдающемуся достижению физика — общей теории относительности, которую он опубликовал в 1915 году. Документ из 54 страниц Эйнштейн написал в 1913 и 1914 годах, совместно со своим коллегой и доверенным лицом, швейцарским инженером Мишелем Бессо.
A manuscript that shows Albert Einstein’s work on his general theory of relativity is going up for auction at Christie’s. Einstein and his colleague, Swiss physicist Michele Besso, produced the document between 1913 and 1914 pic.twitter.com/5qmSe9cz3I— Reuters (@Reuters) November 22, 2021
Именно благодаря Бессо рукопись сохранилась для потомков. По словам представителей аукционного дома, это можно считать чудом: сам Эйнштейн вряд ли сохранил бы то, что считал простыми рабочими записями.
В этой рукописи содержится определенное количество ошибок, и, как только Эйнштейн заметил их, то выбросил бумаги, но Бессо сохранил их. «Научные документы Эйнштейна в этот период и до 1919 года в целом крайне редки», — добавляют в Christie's.
Представители аукционного дома рассчитывали выручить за рукописи от двух до трех миллионов евро при старте торгов на отметке 1,5 млн, однако предложения быстро превысили ожидаемую сумму. Через несколько минут остались всего два участника торгов. Имя победителя аукциона не называется.
Предыдущие аукционные рекорды работ Эйнштейна составляли 2,8 миллиона долларов за так называемое «письмо Бога» в 2018 году и 1,56 миллиона долларов в 2017 году за письмо о секрете счастья.