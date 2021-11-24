Рукописи Эйнштейна ушли с молотка за 11,6 миллиона евро

Заметки Альберта Эйнштейна по теории относительности продали на аукционе Christie's в Париже за 11,6 миллиона евро. Это рекорд для любых его записей, когда-либо проданных на торгах.

Рукопись содержит подготовительную работу к выдающемуся достижению физика — общей теории относительности, которую он опубликовал в 1915 году. Документ из 54 страниц Эйнштейн написал в 1913 и 1914 годах, совместно со своим коллегой и доверенным лицом, швейцарским инженером Мишелем Бессо.