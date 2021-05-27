Рукописное письмо Эйнштейна с формулой E=mc2 продали за $1,2 миллиона

Одностраничное письмо, написанное на немецком языке на бумаге с личным бланком Альберта Эйнштейна, было отправлено польско-американскому физику Людвику Зильберштейну, известному в то время критику некоторых теорий Эйнштейна. Документ подписан «А. Эйнштейн» и датирован 26 октября 1946 года.

Как сообщили архивисты проекта Einstein Papers Project в Калифорнийском технологическом институте и Еврейском университете в Иерусалиме, в мире известны лишь четыре копии формулы E=mc2, написанные рукой Эйнштейна.

Письмо оставалось в архивах Зильберштейна и теперь было продано его семьей с аукциона. Торги проводились бостонским аукционным домом RR Auction, а стартовая цена лота составила $400 000. В итоге письмо было продано за сумму более $1,2 миллиона.