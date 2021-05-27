Рукописное письмо Эйнштейна с формулой E=mc2 продали за $1,2 миллиона

Одностраничное письмо, написанное на немецком языке на бумаге с личным бланком Альберта Эйнштейна, было отправлено польско-американскому физику Людвику Зильберштейну, известному в то время критику некоторых теорий Эйнштейна. Документ подписан «А. Эйнштейн» и датирован 26 октября 1946 года.
Как сообщили архивисты проекта Einstein Papers Project в Калифорнийском технологическом институте и Еврейском университете в Иерусалиме, в мире известны лишь четыре копии формулы E=mc2, написанные рукой Эйнштейна.
Письмо оставалось в архивах Зильберштейна и теперь было продано его семьей с аукциона. Торги проводились бостонским аукционным домом RR Auction, а стартовая цена лота составила $400 000. В итоге письмо было продано за сумму более $1,2 миллиона.
Эйнштейн впервые опубликовал уравнение – энергия равна массе, умноженной на квадрат скорости света, – в научной статье в 1905 году. Идея уравнения заключается в том, что энергия и масса по сути являются просто разными формами одного и того же и могут переключаться от одного к другому, хотя условия, необходимые для этого, являются экстремальными.
До публикации уравнения E=mc2 физики рассматривали массу и энергию как две отдельные сущности, которые были лишь слабо связаны друг с другом.
Уравнение также позволило Эйнштейну доказать свою специальную теорию относительности, которая гласит, что ничто не может двигаться быстрее скорости света в вакууме, потому что объект, движущийся с этой скоростью, будет иметь бесконечную массу и, следовательно, потребует бесконечной энергии для движения.
Специальная теория относительности изменила физику, представив концепцию пространства-времени, которая заложила основу для более поздней общей теории относительности Эйнштейна, опубликованной в 1915 году. Она показала, что гравитация является результатом искажений в пространстве-времени, вызванных движущимися через него объектами.
В письме, в ответ на запрос Зильберштейна, Эйнштейн пишет знаменитое уравнение, чтобы выделить разницу энергий между двумя массами как на бесконечном, так и на заданном расстоянии друг от друга.
«На ваш вопрос можно ответить по формуле E=mc2 без какой-либо эрудиции», — написал Эйнштейн.