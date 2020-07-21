Русский храм в Ницце претендует на звание лучшего архитектурного памятника Франции

Как сообщает сайт Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, свою поддержку Никольскому собору уже выразил мэр Ниццы Кристиан Эстрози.

В этом году на звание лучшего памятника архитектуры Франции претендуют 14 номинантов, среди которых значатся такие известные достопримечательности, как парижская Сент-Шапель, дворцово-парковый комплекс Шан-де-Батай в Нормандии и бельфортская Цитадель.

Подведение итогов голосования состоится 26 июля.

Свято-Никольский храм является крупнейшим православным храмом в Западной Европе и одним из самых посещаемых памятников истории на Лазурном берегу. Как сообщается на портале Sobory.ru, к началу 1890-х годов для разросшейся русской общины в Ницце стала недостаточной приходская церковь святителя Николая Чудотворца и царицы Александры. В 1896 году вдовствующая императрица Мария Федоровна поддержала инициативу русской общины о постройке нового русского храма. Первый камень был заложен 12(25) апреля 1903 года — в день кончины цесаревича Николая, который умер в Ницце от туберкулеза позвоночника.

Спонсорами строительства были император Николай II, императрица Мария Федоровна и другие. На протяжении ста лет храм находился в юрисдикции «русского экзархата» Западной Европы, тогда еще бывшего под управлением Константинополя, однако в 2011 году французский суд подтвердил право собственности России на эту церковь.