Русский храм в Ницце претендует на звание лучшего архитектурного памятника Франции

Как сообщает сайт Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, свою поддержку Никольскому собору уже выразил мэр Ниццы Кристиан Эстрози.
В этом году на звание лучшего памятника архитектуры Франции претендуют 14 номинантов, среди которых значатся такие известные достопримечательности, как парижская Сент-Шапель, дворцово-парковый комплекс Шан-де-Батай в Нормандии и бельфортская Цитадель.
Подведение итогов голосования состоится 26 июля.
Свято-Никольский храм является крупнейшим православным храмом в Западной Европе и одним из самых посещаемых памятников истории на Лазурном берегу. Как сообщается на портале Sobory.ru, к началу 1890-х годов для разросшейся русской общины в Ницце стала недостаточной приходская церковь святителя Николая Чудотворца и царицы Александры. В 1896 году вдовствующая императрица Мария Федоровна поддержала инициативу русской общины о постройке нового русского храма. Первый камень был заложен 12(25) апреля 1903 года — в день кончины цесаревича Николая, который умер в Ницце от туберкулеза позвоночника.
Спонсорами строительства были император Николай II, императрица Мария Федоровна и другие. На протяжении ста лет храм находился в юрисдикции «русского экзархата» Западной Европы, тогда еще бывшего под управлением Константинополя, однако в 2011 году французский суд подтвердил право собственности России на эту церковь.
Храм спроектирован профессором Петербургской Академии художеств М. Т. Преображенским, строительные работы велись под наблюдением местных архитекторов. Пятиглавый собор был построен по образцу московских пятиглавых церквей XVII века из светло-коричневого немецкого кирпича, но отделан местными материалами: розовым гранитом и голубой керамической плиткой. Высота собора 50 метров.