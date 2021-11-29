Русский язык станет обязательным предметом в Центральной Африке

Начиная с 2022 года, в университетах Центральноафриканской Республики (ЦАР) русский язык станет обязательным для изучения. Об этом сообщает Agence Ecofin со ссылкой на руководство страны.
Русский язык будут преподавать студентам в обязательном порядке с первого курса бакалавриата и магистратуры. Данное решение принято в рамках программы по сотрудничеству Москвы и Банги, столицы ЦАР.
В настоящее время разрабатываются программы обучения. В январе 2022 года запланирована встреча министров образования двух стран. Наличие учителей будет одним из главных пунктов на повестке дня. Уже сейчас планируется отправить русских учителей в Центральноафриканскую Республику для реализации дисциплины.
Русский язык изучался в ЦАР во времена правления Жана Беделя Бокассы, который руководил страной с 1966 по 1979 год. Затем предмет вернули в школьную программу в 2019 году.
Студенты ЦАР в настоящее время изучают в вузах французский, испанский и китайский языки.
Согласно данным ЮНЕСКО за 2018 год, уровень грамотности в ЦАР составлял 49% среди мужчин и 25% среди женщин.