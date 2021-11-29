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Жизнь планеты

Русский язык станет обязательным предметом в Центральной Африке

National Geographic Россия
29 ноября 2021
Соответствующий указ подписал президент страны Фостен-Арханж Туадера.

Начиная с 2022 года, в университетах Центральноафриканской Республики (ЦАР) русский язык станет обязательным для изучения. Об этом сообщает Agence Ecofin со ссылкой на руководство страны.

Русский язык будут преподавать студентам в обязательном порядке с первого курса бакалавриата и магистратуры. Данное решение принято в рамках программы по сотрудничеству Москвы и Банги, столицы ЦАР.

В настоящее время разрабатываются программы обучения. В январе 2022 года запланирована встреча министров образования двух стран. Наличие учителей будет одним из главных пунктов на повестке дня. Уже сейчас планируется отправить русских учителей в Центральноафриканскую Республику для реализации дисциплины.

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Русский язык изучался в ЦАР во времена правления Жана Беделя Бокассы, который руководил страной с 1966 по 1979 год. Затем предмет вернули в школьную программу в 2019 году.

Студенты ЦАР в настоящее время изучают в вузах французский, испанский и китайский языки. 

Согласно данным ЮНЕСКО за 2018 год, уровень грамотности в ЦАР составлял 49% среди мужчин и 25% среди женщин. 

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