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Жизнь планеты

Рядом с Владивостоком хотят построить город «Спутник» с населением 300 тысяч человек

National Geographic Россия
03 сентября 2021
Соответствующее соглашение подписали на Восточном экономическом форуме.

«Создание нового города Спутник планируется на территории опережающего социально-экономического развития „Надеждинская“. <…> Площадь застройки составит 925 гектаров. В рамках проекта планируется построить 2,8 миллиона квадратных метров жилья», — говорится в сообщении Минвостокразвития, распространенном в рамках ВЭФ, которое приводит «РИА Новости».

Как отметил замглавы ведомства Гаджимагомед Гусейнов, расположение нового города будет привлекательно для застройщиков. «Десять минут до аэропорта, 40 — до центра столицы Приморья, 15 — до [приморского города] Артёма. Рассчитан до 50 тысяч жителей на первом этапе», — сказал он.

Соглашение подписано между Минвостокразвития, Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), правительством Приморского края, «ВЭБ.РФ» и ООО «ПроГород».

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Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков считает, что проект заселения Дальнего Востока обойдется в восемь триллионов рублей. В регион хотят привлечь около двух млн человек за 15 лет.

Некоторые эксперты сомневаются в реалистичности этого проекта. На начало текущего года население Дальнего Востока составило 8,17 млн человек, продолжается его отток. Концепция демографической политики макрорегиона 2017 года предполагала, что к 2020 году население региона стабилизуется на уровне 8,3 млн человек.

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