Рядом с Владивостоком хотят построить город «Спутник» с населением 300 тысяч человек

«Создание нового города Спутник планируется на территории опережающего социально-экономического развития „Надеждинская“. <…> Площадь застройки составит 925 гектаров. В рамках проекта планируется построить 2,8 миллиона квадратных метров жилья», — говорится в сообщении Минвостокразвития, распространенном в рамках ВЭФ, которое приводит «РИА Новости».

Как отметил замглавы ведомства Гаджимагомед Гусейнов, расположение нового города будет привлекательно для застройщиков. «Десять минут до аэропорта, 40 — до центра столицы Приморья, 15 — до [приморского города] Артёма. Рассчитан до 50 тысяч жителей на первом этапе», — сказал он.

Соглашение подписано между Минвостокразвития, Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), правительством Приморского края, «ВЭБ.РФ» и ООО «ПроГород».