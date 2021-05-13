Рыба примерила потерянное в океане обручальное кольцо

В водах у острова Норфолк в Австралии заметили рыбу, застрявшую в обручальном кольце.
Как сообщает Daily Mail, кольцо, по всей видимости, принадлежит австралийцу Натану Ривзу, который живет на Золотом побережье. На Рождество он с супругой Сьюзи Квинтал гостил у родственников в Норфолке и потерял кольцо стоимостью тысячу долларов во время купания в заливе Эмили.
Ривз и не надеялся когда-нибудь увидеть кольцо. Но недавно Сьюзан Прайор, которая занималась дайвингом в том районе, заметила украшение на теле небольшой кефали – оно сидело на ней как влитое. Дивным образом Прайор слышала о том, что какая-та пара потеряла кольцо в заливе в начале года, и даже смогла отыскать их в Facebook.
Сьюзан не смогла поймать рыбу, но шансы вернуть кольцо, похоже, все-таки есть. Многие местные жители восприняли историю как вызов и решили поучаствовать в квесте по поимке кефали.
«Сейчас люди ищут сети, у некоторых есть акваланг. Искать кольцо собрались ребята с лодкой со стеклянным дном – в Норфолке с этим все в порядке. Я просто не могла в это поверить. Некоторые мои друзья на острове твердо уверены, что найдут кольцо», – говорит Сьюзи Квинтал.
По словам Квинтал, ее муж не понимает всей этой суеты, а сама она, в свою очередь, просто «беспокоится о бедной рыбке».