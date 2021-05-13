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Жизнь планеты

Рыба примерила потерянное в океане обручальное кольцо

National Geographic Россия
13 мая 2021
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Фото: norfolkislandreef.com.au
Украшение стоит тысячу долларов – неудивительно, что многие тут же вызвались поймать «золотую рыбку».

В водах у острова Норфолк в Австралии заметили рыбу, застрявшую в обручальном кольце.

Как сообщает Daily Mail, кольцо, по всей видимости, принадлежит австралийцу Натану Ривзу, который живет на Золотом побережье. На Рождество он с супругой Сьюзи Квинтал гостил у родственников в Норфолке и потерял кольцо стоимостью тысячу долларов во время купания в заливе Эмили. 

Ривз и не надеялся когда-нибудь увидеть кольцо. Но недавно Сьюзан Прайор, которая занималась дайвингом в том районе, заметила украшение на теле небольшой кефали – оно сидело на ней как влитое. Дивным образом Прайор слышала о том, что какая-та пара потеряла кольцо в заливе в начале года, и даже смогла отыскать их в Facebook.

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norfolkislandreef.com.au Прайор не сумела поймать рыбу, зато ей удалось ее сфотографировать.
«Кольцо можно снять, только если поймать рыбу в сеть и осторожно освободить ее. Пока что с рыбой все в порядке, но по мере роста кольцо будет "врезаться" в ее тело», – Сьюзан Прайор.

Сьюзан не смогла поймать рыбу, но шансы вернуть кольцо, похоже, все-таки есть. Многие местные жители восприняли историю как вызов и решили поучаствовать в квесте по поимке кефали. 

«Сейчас люди ищут сети, у некоторых есть акваланг. Искать кольцо собрались ребята с лодкой со стеклянным дном – в Норфолке с этим все в порядке. Я просто не могла в это поверить. Некоторые мои друзья на острове твердо уверены, что найдут кольцо», – говорит Сьюзи Квинтал. 

По словам Квинтал, ее муж не понимает всей этой суеты, а сама она, в свою очередь, просто «беспокоится о бедной рыбке». 

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