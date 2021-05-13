Рыба примерила потерянное в океане обручальное кольцо

В водах у острова Норфолк в Австралии заметили рыбу, застрявшую в обручальном кольце.

Как сообщает Daily Mail, кольцо, по всей видимости, принадлежит австралийцу Натану Ривзу, который живет на Золотом побережье. На Рождество он с супругой Сьюзи Квинтал гостил у родственников в Норфолке и потерял кольцо стоимостью тысячу долларов во время купания в заливе Эмили.

Ривз и не надеялся когда-нибудь увидеть кольцо. Но недавно Сьюзан Прайор, которая занималась дайвингом в том районе, заметила украшение на теле небольшой кефали – оно сидело на ней как влитое. Дивным образом Прайор слышала о том, что какая-та пара потеряла кольцо в заливе в начале года, и даже смогла отыскать их в Facebook.