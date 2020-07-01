Поиск
x
National Geographic №198, март 2020
National Geographic Traveler №73, февраль – март 2020
Но есть и хорошие новости!
Жизнь планеты

С 6 июля в Санкт-Петербурге откроются государственные музеи

National Geographic Россия
01 июля 2020
эрмитаж.jpg
Потолки Эрмитажа
Фото: Андрей Белимов-Гущин
Потолки.jpg
Потолки Эрмитажа
Фото: Андрей Белимов-Гущин
Потолки1.jpg
Потолки Эрмитажа
Фото: Андрей Белимов-Гущин

«Средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук обязательны к использованию как работниками, так и посетителями. На кассе, стойке администратора, в местах хранения личных вещей между работником и посетителем должен быть установлен защитный экран. Маршрутизация должна исключать встречные потоки посетителей и обеспечивать раздельные вход в здание и выход из него. В экскурсионных группах должно быть не более 5 посетителей, между гражданами необходимо соблюдать дистанцию не менее 1,5 метров. Использование аудиогидов возможно только с одноразовыми наушниками и дезинфекцией после каждого посетителя», — говорится в сообщении на официальном сайте администрации города.

В Санкт-Петербурге насчитывается более 200 музеев и их филиалов. Самые известные из них — Эрмитаж, Русский музей, Кунсткамера, Гранд Музей Россия, Зоологический музей, музей Фаберже, государственный музей истории Санкт-Петербурга, корабль-музей «Аврора», железнодорожный музей (крупнейший в Европе).

рекомендации
Instagram

У нас есть очень красивый Инстаграм – присоединяйтесь!

Бинокль

Как выбрать бинокль? Объясняем на примере Canon

Карта, Россия

Карта России для летнего путешествия