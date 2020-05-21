Экспедиция со взломом: «Титаник» вскроют впервые в истории
Судья Окружного суда США постановил, что компания RMS Titanic, обладающая эксклюзивными правами на подъем артефактов с места крушения, получит возможность вскрыть надстройку судна, чтобы спасти телеграф, прежде чем он будет потерян безвозвратно. Этим летом спасатели планируют отправить беспилотный подводный аппарат к затонувшему кораблю, чтобы извлечь устройство.
Судья добавила, что компании RMS Titanic будет разрешено вскрыть конструкцию с минимальным воздействием на надстройку корабля, чтобы добраться до телеграфной комнаты корабля.
Суд вынес постановление несмотря на критику со стороны Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), которое заявляло, что корабль должен оставаться нетронутым из уважения к памяти 1496 погибших.
«Предполагаемая выгода от вскрытия "Титаника" для извлечения оборудования Marconi просто не стоит затрат на ресурсы и не отвечает общественным интересам», — писали представители NOAA в апрельском судебном иске.
Согласно предложению RMS Titanic, подводный аппарат сперва попытается проникнуть в телеграфную комнату через застекленный световой люк. Если это окажется невозможным, то он проделает отверстие в крыше телеграфной комнаты, отсоединит крепления и поднимет аппарат на поверхность.
Ранее представители RMS Titanic неоднократно обращали внимание на ухудшающееся состояние судна. Его обломки находятся на глубине 3750 метров в международных водах на удалении примерно в почти 650 километров к юго-востоку от канадского острова Ньюфаундленда. «В ближайшие несколько лет потолок, как ожидается, рухнет, он может погрести под собой остатки самой известной в мире радиостанции», — отмечали в компании в январе.
Интерьер телеграфной комнаты с устройством Marconi был показан в сцене, которая в конечном итоге не вошла в фильм «Титаник» Джеймса Кэмерона 1997 года.
Знаменитый океанский лайнер «Титаник» был самым большим кораблем своего времени. Он затонул во время первого же рейса из Саутгемптона в Нью-Йорк после столкновения с айсбергом у побережья Ньюфаундленда. Катастрофа унесла жизни 1496 человек, спаслись 712.
Обломки судна, которое раскололось на две части при крушении, были обнаружены в 1985 году. С тех пор со дна было поднято больше пяти тысяч артефактов, представляющих историческую ценность, но все они были найдены в легкодоступных помещениях, куда аппараты проникали через открытые двери, выбитые окна или разломы в корпусе.