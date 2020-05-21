Экспедиция со взломом: «Титаник» вскроют впервые в истории

Судья добавила, что компании RMS Titanic будет разрешено вскрыть конструкцию с минимальным воздействием на надстройку корабля, чтобы добраться до телеграфной комнаты корабля.

Суд вынес постановление несмотря на критику со стороны Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), которое заявляло, что корабль должен оставаться нетронутым из уважения к памяти 1496 погибших.

«Предполагаемая выгода от вскрытия "Титаника" для извлечения оборудования Marconi просто не стоит затрат на ресурсы и не отвечает общественным интересам», — писали представители NOAA в апрельском судебном иске.

Согласно предложению RMS Titanic, подводный аппарат сперва попытается проникнуть в телеграфную комнату через застекленный световой люк. Если это окажется невозможным, то он проделает отверстие в крыше телеграфной комнаты, отсоединит крепления и поднимет аппарат на поверхность.

Ранее представители RMS Titanic неоднократно обращали внимание на ухудшающееся состояние судна. Его обломки находятся на глубине 3750 метров в международных водах на удалении примерно в почти 650 километров к юго-востоку от канадского острова Ньюфаундленда. «В ближайшие несколько лет потолок, как ожидается, рухнет, он может погрести под собой остатки самой известной в мире радиостанции», — отмечали в компании в январе.

Интерьер телеграфной комнаты с устройством Marconi был показан в сцене, которая в конечном итоге не вошла в фильм «Титаник» Джеймса Кэмерона 1997 года.