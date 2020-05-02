Самая маленькая в мире книга

Выпускник Новосибирского государственного технического университета Владимир Анискин с 1998 года занимается искусством микроминиатюры. В его коллекции есть такие классические примеры этого жанра, как подкованная блоха, караван верблюдов в игольном ушке, надписи на рисовом зернышке и человеческом волосе.

А еще есть две книги: «Левша», которая содержит фамилии мастеров, подковавших блоху, и русский «Алфавит». Размер каждой из них составляет 70х90 мкм (1 микрометр = 0,001 миллиметра). Это в 88 раз меньше площади изделия, занесенного в книгу рекордов Гиннесса, и в 67 раз меньше книги из списка рекордов России.

Каждую из своих микрокниг Анискин расположил на золотой пластинке, укрепленной на срезе макового зернышка. Текст выполнен методом литографии на тонкой (3-4 мкм) лавсановой пленке. В пленке делались два отверстия диаметром порядка 10 мкм. Затем пленка вырезалась по формату книжки и приклеивалась к тонкой (толщина 6-8 мкм) пленке белой краски таким образом, что сделанные ранее отверстия оставались свободными. После этого пленка краски обрезалась по формату книжки – так получались готовые странички. Они скреплены пружинками, их можно перелистывать при помощи остро заточенной металлической иглы. В нижней части золотой пластины разложены странички-дубликаты: их главная задача – показать зрителю содержание книги.

Создание подобных произведений искусства не является для Анискина основным занятием. Он имеет степень кандидата физико–математических наук и с 1999 года работает в Институте теоретической и прикладной механики СО РАН. Его научная деятельность ориентирована на разработку, создание и применение микродатчиков для аэродинамических исследований и других областей науки.

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