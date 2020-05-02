Поиск
x
National Geographic №198, март 2020
National Geographic Traveler №73, февраль – март 2020
Но есть и хорошие новости!
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Жизнь планеты

Самая маленькая в мире книга

Анастасия Баринова
02 мая 2020
/upload/iblock/406/406d3fcda4f5bebbc4d3a9f9643b459a.jpg
Фото: Музей микроминиатюры
/upload/iblock/0f2/0f26bc8814f3bda91eefa9b40e7c7cc2.jpg
В.Анискин. Пасхальное яйцо высотой 4,5 мм
Фото: Aniskin.ru
/upload/iblock/f70/f70f781f443f57d879c0066a0b8c576c.jpg
В.Анискин. Композиция на срезе виноградной косточки
Фото: Aniskin.ru
/upload/iblock/e9c/e9c593e4dc86593698ad28827a7742fb.jpg
Самая маленькая книга (0,644 мм х 0,660 мм), занесенная в книгу рекордов России
Фото: Knigarekordovrossii.ru
Созданная российским художником Владимиром Анискиным книга значительно меньше аналогичных произведений, занесенных в официальные списки рекордов.

Выпускник Новосибирского государственного технического университета Владимир Анискин с 1998 года занимается искусством микроминиатюры. В его коллекции есть такие классические примеры этого жанра, как подкованная блоха, караван верблюдов в игольном ушке, надписи на рисовом зернышке и человеческом волосе.

А еще есть две книги: «Левша», которая содержит фамилии мастеров, подковавших блоху, и русский «Алфавит». Размер каждой из них составляет 70х90 мкм (1 микрометр = 0,001 миллиметра). Это в 88 раз меньше площади изделия, занесенного в книгу рекордов Гиннесса, и в 67 раз меньше книги из списка рекордов России.

Каждую из своих микрокниг Анискин расположил на золотой пластинке, укрепленной на срезе макового зернышка. Текст выполнен методом литографии на тонкой (3-4 мкм) лавсановой пленке. В пленке делались два отверстия диаметром порядка 10 мкм. Затем пленка вырезалась по формату книжки и приклеивалась к тонкой (толщина 6-8 мкм) пленке белой краски таким образом, что сделанные ранее отверстия оставались свободными. После этого пленка краски обрезалась по формату книжки – так получались готовые странички. Они скреплены пружинками, их можно перелистывать при помощи остро заточенной металлической иглы. В нижней части золотой пластины разложены странички-дубликаты: их главная задача – показать зрителю содержание книги.

Создание подобных произведений искусства не является для Анискина основным занятием. Он имеет степень кандидата физико–математических наук и с 1999 года работает в Институте теоретической и прикладной механики СО РАН. Его научная деятельность ориентирована на разработку, создание и применение микродатчиков для аэродинамических исследований и других областей науки.

Узнайте про самый маленький парк в мире.

рекомендации
Планета Земля

Всероссийское голосование #ЯБерегуПланету

Человек

Как выглядел человек, живший 1300 лет назад: реконструкция лица