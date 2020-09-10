Самой пожилой паре в мире 214 лет на двоих

Эта история началась, когда 31-летний Хулио Сезар Мора Тапиа втайне женился на 25-летней Вальдрамине Макловии Кинтерос Рейес, несмотря на то, что обе их семьи не одобряли этот брак. Теперь, 79 лет спустя, они официально стали старейшей супружеской парой в мире.
Сейчас эквадорцы Хулио Сезар и Вальдрамина, которым 110 и 104 года соответственно, живы и здоровы. Книга рекордов Гиннесса присвоила им сертификат старейшей супружеской пары в мире в день, когда супругам исполнилось 214 лет и 358 дней на двоих.
Хулио родился 10 марта 1910 года, а Вальдрамина — 16 октября 1915 года. Сестра Кинтерос была замужем за двоюродным братом Тапиа, поэтому они знали друг друга до женитьбы и перед заключением брака дружили семь лет.
По словам Кинтерос, она влюбилась в молодой дух и прекрасную поэзию будущего мужа, а Тапиа оценил ее красоту, большое сердце, твердый характер и долгие разговоры с ней.
Пара поженилась 7 февраля 1941 года в окружении своих крестных родителей и ближайших друзей на церемонии в старейшей церкви Кито, столице Эквадора. Поначалу их родственники не ладили, но с годами пара смогла объединить семьи.
«Любовь и зрелость, которые были у нас как пары с самого начала брака, позволили нам узнать друг друга и эмоционально расти, чтобы определить наше будущее. Это было непросто, потому что у наших родственников не было хороших отношений, но со временем и терпением мы смогли объединить их и стали лучшим примером для подрастающего поколения», — рассказали Хулио и Вальдрамина.
И Хулио Сезар, и Вальдрамина — учителя на пенсии. Они живут в Кито и говорят, что им не терпится увидеть семью и близких после того, как пандемия коронавируса закончится. У пары большая семья — четверо живых детей, 11 внуков, 21 правнук и 9 праправнуков. Их старший сын умер в возрасте 58 лет.
Они невероятно гордятся тем, что все пятеро их детей получили высшее образование, полагая, что это одно из величайших достижений и лучшее наследие, которое они могли оставить.
«Семейное единство на основе правил любви, взаимного уважения, честного труда и надлежащего образования, основанного на семейных ценностях, является ключом к здоровому сосуществованию», — говорят супруги.
«Секретная формула = любовь + зрелость + взаимное уважение», — добавляют они.
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