Самой пожилой паре в мире 214 лет на двоих

Эта история началась, когда 31-летний Хулио Сезар Мора Тапиа втайне женился на 25-летней Вальдрамине Макловии Кинтерос Рейес, несмотря на то, что обе их семьи не одобряли этот брак. Теперь, 79 лет спустя, они официально стали старейшей супружеской парой в мире.

Сейчас эквадорцы Хулио Сезар и Вальдрамина, которым 110 и 104 года соответственно, живы и здоровы. Книга рекордов Гиннесса присвоила им сертификат старейшей супружеской пары в мире в день, когда супругам исполнилось 214 лет и 358 дней на двоих.

Хулио родился 10 марта 1910 года, а Вальдрамина — 16 октября 1915 года. Сестра Кинтерос была замужем за двоюродным братом Тапиа, поэтому они знали друг друга до женитьбы и перед заключением брака дружили семь лет.