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Жизнь планеты

Самую большую картину в мире продали на аукционе за 62 миллиона долларов

National Geographic Россия
25 марта 2021
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Фото: Sacha Jafri
Ее площадь составляет 1595 квадратных метров.

Абстракция Саши Джафри «Путешествие человечества» (2020), площадью 1595 квадратных метров, изображающая капли, завитки и брызги различных оттенков, является самой большой картиной в мире. Картина попала в Книгу рекордов Гиннеса и создавалась как единое полотно, а затем была разделена на 70 частей. 

Изначально Джафри планировал продавать каждую секцию картины отдельно и выручить за это 30 миллионов долларов, но в итоге нашелся покупатель, который выложил 62 миллиона долларов за все 70 сегментов. 

Как сообщает The Guardian, покупателем стал гражданин Франции, бывший биржевой трейдер Андре Абдун, проживающий в Дубае. 

«Я родился в бедное семье и знаю, каково это, когда нечего есть. Но, по крайней мере, у меня были любовь родителей, образование и поддержка […] Я почувствовал силу картины, когда ее увидел. Было бы ошибкой разделять ее на части», — Андре Абдун.

Абдун также акцентировал внимание на пандемии коронавируса, отметив, что она сказалась на судьбах детей во всем мире.

«Мы должны отреагировать, поэтому, если я смогу внести свою лепту, я буду счастлив», — сказал он.

Джафри создавал картину в течение семи месяцев, находясь на карантине в отеле Atlantis в Дубае. В ее основу легли рисунки детей из 140 стран мира, присланные художнику. Во время работы Джафри израсходовал 1065 кисточек и 6300 литров краски.

Все средства от продажи картины пойдут на благотворительность в помощь детям и будут разделены между несколькими организациями, включая ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, фондами Global Gift Foundation и Dubai Cares.

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