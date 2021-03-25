Самую большую картину в мире продали на аукционе за 62 миллиона долларов

Абстракция Саши Джафри «Путешествие человечества» (2020), площадью 1595 квадратных метров, изображающая капли, завитки и брызги различных оттенков, является самой большой картиной в мире. Картина попала в Книгу рекордов Гиннеса и создавалась как единое полотно, а затем была разделена на 70 частей.
Изначально Джафри планировал продавать каждую секцию картины отдельно и выручить за это 30 миллионов долларов, но в итоге нашелся покупатель, который выложил 62 миллиона долларов за все 70 сегментов.
Как сообщает The Guardian, покупателем стал гражданин Франции, бывший биржевой трейдер Андре Абдун, проживающий в Дубае.
Абдун также акцентировал внимание на пандемии коронавируса, отметив, что она сказалась на судьбах детей во всем мире.
«Мы должны отреагировать, поэтому, если я смогу внести свою лепту, я буду счастлив», — сказал он.
Джафри создавал картину в течение семи месяцев, находясь на карантине в отеле Atlantis в Дубае. В ее основу легли рисунки детей из 140 стран мира, присланные художнику. Во время работы Джафри израсходовал 1065 кисточек и 6300 литров краски.
Все средства от продажи картины пойдут на благотворительность в помощь детям и будут разделены между несколькими организациями, включая ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, фондами Global Gift Foundation и Dubai Cares.