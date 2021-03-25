Самую большую картину в мире продали на аукционе за 62 миллиона долларов

Абстракция Саши Джафри «Путешествие человечества» (2020), площадью 1595 квадратных метров, изображающая капли, завитки и брызги различных оттенков, является самой большой картиной в мире. Картина попала в Книгу рекордов Гиннеса и создавалась как единое полотно, а затем была разделена на 70 частей.

Изначально Джафри планировал продавать каждую секцию картины отдельно и выручить за это 30 миллионов долларов, но в итоге нашелся покупатель, который выложил 62 миллиона долларов за все 70 сегментов.

Как сообщает The Guardian, покупателем стал гражданин Франции, бывший биржевой трейдер Андре Абдун, проживающий в Дубае.