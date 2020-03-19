Самые дорогие города мира: новый рейтинг

Несмотря на то, что среди лидеров — три европейских города, в целом по Европе произошло снижение цен. В прошлом году Женева занимала пятое место, Копенгаген теперь вообще выпал из первой десятки, и даже традиционно дорогой Лондон опустился на одну позицию, заняв 23-е место.

В России наблюдается обратная тенденция: Москва заняла 86-ю строчку, тогда как годом ранее была на 102-й, а для Санкт-Петербурга эти показатели составляют 106 и 112 соответственно. Вместе с Москвой 86-е место поднялся Киев, в прошлом году находившийся на 108-м месте.

Самые дешевые города мира — Дамаск, Ташкент и Алматы. Кроме того, в самой нижней части рейтинга расположились Буэнос-Айрес, Карачи, Каракас и Лусака (Замбия), а также три индийских города: Ченнаи, Бангалор и Нью-Дели.

Между тем еще в 2014 году Каракас входил в топ-10 самых дорогих городов мира.