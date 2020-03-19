Самые дорогие города мира: новый рейтинг
Эксперты аналитической группы The Economist Intelligence Unit (EIU) представили рейтинг 133 городов мира с точки зрения стоимости жизни. Исследователи рассмотрели цены по 160 позициям, среди которых — продукты питания, одежда, транспорт и коммунальные услуги.
Первые три места — в Азии: это Сингапур, Осака и Гонконг. За ними следует Нью-Йорк, а пятое место поделили Париж и Цюрих. В топ-10 также вошли Тель-Авив, Лос-Анджелес, Токио и Женева.
Несмотря на то, что среди лидеров — три европейских города, в целом по Европе произошло снижение цен. В прошлом году Женева занимала пятое место, Копенгаген теперь вообще выпал из первой десятки, и даже традиционно дорогой Лондон опустился на одну позицию, заняв 23-е место.
В России наблюдается обратная тенденция: Москва заняла 86-ю строчку, тогда как годом ранее была на 102-й, а для Санкт-Петербурга эти показатели составляют 106 и 112 соответственно. Вместе с Москвой 86-е место поднялся Киев, в прошлом году находившийся на 108-м месте.
Самые дешевые города мира — Дамаск, Ташкент и Алматы. Кроме того, в самой нижней части рейтинга расположились Буэнос-Айрес, Карачи, Каракас и Лусака (Замбия), а также три индийских города: Ченнаи, Бангалор и Нью-Дели.
Между тем еще в 2014 году Каракас входил в топ-10 самых дорогих городов мира.