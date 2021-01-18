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National Geographic Россия №205, декабрь-январь
National Geographic Traveler № 5 (77), ноябрь 2020 – январь 2021
Спецпроект «Россия без мусора»
Жизнь планеты

Самые холодные города России

National Geographic Россия
18 января 2021
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Якутск, Парк культуры и отдыха. На градуснике -51 по Цельсию
Фото: Владимир Попов
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Оймяконская зима
Фото: Михаил Местников
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Дорога через Верхоянский хребет
Фото: Саша Ковалева
Минус 50 по Цельсию здесь вполне нормальное явление

Климатические изменения настолько избаловали жителей средней полосы России, что январские понижения температуры до -20 градусов по Цельсию многими воспринимаются как аномальные холода. Однако еще лет двадцать тому назад это было совершенно нормальным явлением; например, те, кто учился в школе в 90-х, прекрасно помнят, как зимой просыпались рано утром и бежали слушать радио в надежде услышать про заветные «минус 27», что означало отмену занятий во всех городских школах.

Якутию изменения климата тоже затрагивают, однако что такое настоящий холод там по-прежнему знают лучше всех. Именно здесь расположены два населенных пункта, претендующих на звание северного Полюса холода и самого холодного места обитаемой части нашей планеты — Верхоянск и Оймякон.

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Наталья Белякова Примерно так каждый день выглядели участники экспедиции «Покорители холода» в 2020 году. Они ищут и фиксируют самые низкие температурные показатели вне регулярных метеонаблюдений.

Официальным температурным минимумом Верхоянска, самого северного города Якутии, считается -67,7 по Цельсию, зафиксированный в 1892 году. В Оймяконе все еще жестче: в 1933 году здесь была отмечена температура -71,2 градуса по Цельсию, а, по неофициальным данным, пять лет спустя там ударило еще сильнее — до -77,8 градуса. Однако Оймякон — это село, поэтому статус самого холодного города по-прежнему принадлежит Верхоянску.

При этом спор между двумя населенными пунктами о том, у кого из них холоднее, официально прекращен еще в 2003 году. Тогда вышло постановление Госстроя РФ (ныне Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству), утвердившее абсолютный температурный минимум для обоих конкурентов в -68 градусов Цельсия.

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Михаил Потапов Закат в окрестностях Оймякона

Оймякон и Верхоянск лидируют и по самой низкой среднегодовой температуре: -15,5 и -14,5 градуса по Цельсию соответственно.

Столице Якутии тоже нашлось место в списке рекордов. Якутск — самый холодный в стране город с численностью населения более 250 тысяч человек. Среднегодовая температура там составляет -8,8 градуса, а официальный температурный минимум, зафиксированный в 1891 году, — минус 64,4 градуса.

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Михаил Черемкин Даже зимой при 60-градусном морозе якутские лошади добывают корм, разгребая копытами снег

По данным Gismeteo, во вторник, 19 января, в Оймяконе ожидается -42° Цельсия ночью и -38° днем. В Верхоянске будет -51° и -38°, в Якутске – -48° и -45° соответственно.

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