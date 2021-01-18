Самые холодные города России

Климатические изменения настолько избаловали жителей средней полосы России, что январские понижения температуры до -20 градусов по Цельсию многими воспринимаются как аномальные холода. Однако еще лет двадцать тому назад это было совершенно нормальным явлением; например, те, кто учился в школе в 90-х, прекрасно помнят, как зимой просыпались рано утром и бежали слушать радио в надежде услышать про заветные «минус 27», что означало отмену занятий во всех городских школах.

Якутию изменения климата тоже затрагивают, однако что такое настоящий холод там по-прежнему знают лучше всех. Именно здесь расположены два населенных пункта, претендующих на звание северного Полюса холода и самого холодного места обитаемой части нашей планеты — Верхоянск и Оймякон.