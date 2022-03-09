Болгария: самые страшные ряженые Европы

Болгарские кукеры могут испугать, но бояться их не надо: они приносят в дом здоровье и благополучие.

«Меня окружали сотни людей, и я не слышал ничего, кроме звона колоколов, — вспоминает Иво Данчев. — Это было дикое, первобытное действо». Толпа в устрашающих масках прыгала и плясала, люди размахивали руками, звонили в колокола — делали что-то, нарушая привычный ритм жизни.

Происходило все это совсем рядом с Софией, в городе Перник, где каждый год в январе проходит праздник Сурова, один из самых пышных европейских маскарадов, внесенный в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Подобные зимние фестивали проходят и в других странах Европы — Ужгавене в Литве, Масопуст в Чехии, Бушояраш в Венгрии, Масленица в России, — каждый со своей особой аурой, костюмами и ритуалами.

Туристам или просто приезжим некоторые из этих ритуалов и особенно костюмов покажутся пугающей экзотикой. Для жителей Перника праздник Сурова — настоящая живая традиция, уцелевшая сначала в противостоянии с церковью, а затем — с государственной идеологией. Сегодня древняя традиция поддерживается региональными и национальными властями в рамках политики сохранения культурного наследия.

Арапы, бабугеры, брезая, дервиши, джамали, дракуси, камели, кукове, мечкары, песяцы, сурвакары, сурвашкарие, чауши — вот лишь некоторые из образов, которые примеряют на себя участники праздника. Общее обозначение для всех них — кукеры, то есть ряженые.

Иво Данчев в своем творчестве исследовал связь человека с природой, хотя долгое время жил в большом городе. Исследование однажды привело его в Перник — и удивительная атмосфера захватила фотографа. Настолько, что он решил переехать в сельскую местность. Так у Иво начался новый этап творческого пути: он попытался задокументировать болгарские маскарадные традиции и запечатлеть людей, стоящих за ними.

Мальчик из города Симитли в костюме бабугера.

Исполнители прячутся за масками и костюмами. Маскировка позволяет ряженым перемещаться между двумя мирами: реальным и фантастическим, миром живых и миром мертвых.

Классические маски кукеров изготавливают из шкур, рогов и зубов животных, из птичьих перьев, а также вырезают из дерева. В старину молодые люди (в некоторых районах — их матери и сестры) втайне от других готовили свои маски. Так никто не мог бы догадаться, кто именно скрывается за маской.

Сегодня участники шествий собираются и делают маски вместе или обращаются к мастерам. Используются как традиционные, так и современные технологии и материалы — в ход идут бисер, пайетки, кусочки зеркал.

«Маски лишают человека индивидуальности и превращают его в сверхъестественное существо, способное входить в мир духов и общаться с ними», — объясняет Данчев.

Костюмы могут быть пугающими или забавными (тут все зависит от региона) — это и животные, и фантастические чудища, и черти, и с виду вполне «человечные» персонажи.

По деревням ходят невесты и женихи, врачи, солдаты, бабушка с дедушкой, король, воевода и так далее. В западных регионах кукеры, также известные как сурвакары, надевают шкуры или одежду с пришитыми к ней разноцветными лоскутами. В Восточной Болгарии и Фракии предпочитают женскую верхнюю одежду — сукман (сарафан). Некоторые кукеры вооружены деревянными мечами, пастушьими посохами или швабрами, и почти все носят пояса с колоколами и колокольчиками разного размера — издавна считалось, что их звук обладает очищающей силой и позволяет перемещаться между мирами живых и мертвых.

Чтобы передать в своих портретах первобытную суть ритуалов, Данчев экспериментирует с обстановкой и освещением, добавляя атмосферы таинственности и волшебства. «Простой фиксации обычая недостаточно, — рассказывает Иво, — я стремлюсь еще и к тому, чтобы эти существа выглядели на фотографиях так, как будто они живут в своем мире, мире духов».

На другом празднике под названием Старчевата в городе Разлог на юго-западе страны Данчев собрал для фотосессии группу ряженых, которых местные называют чауши. Костюмы и маски из козьей кожи выглядели устрашающе и величественно на фоне заснеженного пастбища и пасмурного неба. «Чауш вовсе не должен быть красивым, — поделился с фотографом один из ряженых, Пламен Хаджиев. — Должно быть страшно!»

24-летний Валентин Сивев из села Веселиново под Шуменом в образе черного кукера. Лицо для свирепости покрыто сажей.

«Я езжу к своим героям в деревни по всей стране, — рассказывает Иво Данчев. — В основном с января по апрель, в пик активности кукеров». Это так называемое пограничное время: «некрещенные», или «грязные», дни между Рождеством и Крещением; затем Заговезни — неделя перед Великим постом; и наконец, весеннее равноденствие.

Календарные праздники знаменуют возрождение природы, переход от зимы к весне. Жители деревень пересказывают одну и ту же легенду: считалось, что в такие переходные периоды небо и земля сливаются, и души умерших бродят по царству живых. Люди должны были охранять деревни, сады, дома и самих себя от злых сил, восстанавливать гармонию между мирами, вымаливать здоровье и благополучие себе и близким. Все это требовало знания определенных ритуалов.

Сегодняшние кукеры тоже охраняют — уникальные обычаи своих деревень от забвения. Обряды, как и костюмы с масками, в регионах разнятся, как и сроки проведения праздника: в Западной Болгарии маскарадные шествия идут в «грязные дни» между Рождеством и Крещением, на востоке кукеры активизируются перед Великим постом.

В старину ритуалы совершались исключительно молодыми холостяками — это, несомненно, отголоски древнего обряда инициации. Для ряженых участие в празднестве было обретением «аттестата зрелости» — посвящением в мужчины. Сегодня люди всех возрастов и полов шествуют по деревне, чтобы принести плодородие и обновление.