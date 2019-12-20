Самые высокие новогодние елки России в 2019 году

Согласно сайту ТурСтат, самая высокая новогодняя елка страны установлена в Красноярске. Ее высота составляет 55 метров.

В первую тройку городов, где стоят самые высокие елки, вошли Екатеринбург (50 м) и Казань (35 м). Следом идут Барнаул и Тула (по 32 м).

В десятке также оказались Калининград (30,5 м), Уфа и Пермь (30 м), а также Владивосток и Тюмень (28 м).

Замыкает топ-10 Москва. Высота главной елки страны, установленной на Соборной площади Кремля, составляет 27 метров. Дерево срублено в Подмосковье, а его возраст составляет 90 лет. Украшение назначено на 23 декабря.