Самый большой в мире танцующий фонтан открылся в Дубае

Сооружение площадью 14 000 м², вырастающее из морской воды, — это единственный многоцветный фонтан Дубая, задействующий около 3000 светодиодных фонарей и способный поднимать изгибающиеся струи воды до 105 метров. Уникальное строение «Пальмового фонтана» выглядит как ансамбль асимметричных касательных кругов разного диаметра.
Музыкальные композиции, сопровождающие игру струй фонтана, варьируются от международных поп-хитов до классических произведений и восточной музыки халиджи. Программа фонтана состоит из 20 трехминутных шоу, пять из которых будут сменять друг друга каждые полчаса с 19:00 до 00:00.
Еще одна необычная особенность «Пальмового фонтана» состоит в том, что он использует для циркуляции морскую воду, не требуя дополнительной фильтрации и опреснения.
Таким образом около 20 ресторанов, расположенных в The Pointe, одном из главных светских и гастрономических кварталов Дубая, неподалеку от торговой галереи Nakheel Malls, теперь могут похвастать шикарным видом на новую достопримечательность города.