Самый большой в мире танцующий фонтан открылся в Дубае

Сооружение площадью 14 000 м², вырастающее из морской воды, — это единственный многоцветный фонтан Дубая, задействующий около 3000 светодиодных фонарей и способный поднимать изгибающиеся струи воды до 105 метров. Уникальное строение «Пальмового фонтана» выглядит как ансамбль асимметричных касательных кругов разного диаметра.

Музыкальные композиции, сопровождающие игру струй фонтана, варьируются от международных поп-хитов до классических произведений и восточной музыки халиджи. Программа фонтана состоит из 20 трехминутных шоу, пять из которых будут сменять друг друга каждые полчаса с 19:00 до 00:00.