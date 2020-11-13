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Жизнь планеты

Самый большой в мире танцующий фонтан открылся в Дубае

Dubai Tourism
13 ноября 2020
Пальмовый фонтан, The Palm Fountain, Дубай, ОАЭ
Фото: Dubai Tourism
The Palm Fountain («Пальмовый фонтан»), открывшийся в конце октября на набережной Палм-Джумейра, вошел в Книгу рекордов Гиннесса.

Сооружение площадью 14 000 м², вырастающее из морской воды, — это единственный многоцветный фонтан Дубая, задействующий около 3000 светодиодных фонарей и способный поднимать изгибающиеся струи воды до 105 метров. Уникальное строение «Пальмового фонтана» выглядит как ансамбль асимметричных касательных кругов разного диаметра.

Музыкальные композиции, сопровождающие игру струй фонтана, варьируются от международных поп-хитов до классических произведений и восточной музыки халиджи. Программа фонтана состоит из 20 трехминутных шоу, пять из которых будут сменять друг друга каждые полчаса с 19:00 до 00:00.

Пальмовый фонтан, The Palm Fountain, Дубай, ОАЭ
Dubai Tourism

Еще одна необычная особенность «Пальмового фонтана» состоит в том, что он использует для циркуляции морскую воду, не требуя дополнительной фильтрации и опреснения.

Таким образом около 20 ресторанов, расположенных в The Pointe, одном из главных светских и гастрономических кварталов Дубая, неподалеку от торговой галереи Nakheel Malls, теперь могут похвастать шикарным видом на новую достопримечательность города.

Пальмовый фонтан, The Palm Fountain, Дубай, ОАЭ
Dubai Tourism
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