Самый известный портрет Лавуазье преподнес ученым сюрпризы

Именно это занятие, достаточно прибыльное, позволяло ученому продвигать науку: значительную часть своих доходов он тратил на научные опыты и совершенствование приборов. Он организовывал экспедиции по поиску селитряных местонахождений для производства пороха, пытался искоренить малярию, занимался агрономическими и другими опытами. Однако портрет был вполне обычным парадным изображением состоятельной супружеской пары.

Картина была написана в неудачное время: за год до Великой французской революции. Это помешало выставить ее: в обществе уже назревали настроения, которые затем приведут к потрясениям и смене режима. Изменение интерьера на полотне могло быть вызвано именно этим контекстом: акцентом на научной деятельности семейства Лавуазье в противовес их богатству и прежнему положению.

Самому Лавуазье его научные и другие общественно значимые достижения не помогли: Национальный конвент, высший законодательный и исполнительный орган Первой французской республики, последовательно уничтожал представителей старого мира и других «врагов». 8 мая 1794 года Антуан Лоран Лавуазье закончил свою жизнь на гильотине.

Мария-Анна тоже была арестована, но ее спасло падение Робеспьера 27 июля 1794 года. Она скончалась в Париже в 1836 году в возрасте 78 лет. Картина по наследству перешла ее внучатой племяннице; в 1924 году шедевр был куплен Джоном Дэвисоном Рокфеллером, а с 1977 года им владеет Метрополитен-музей.

Сейчас портрет после реставрации вернулся в экспозицию музея. Чета Лавуазье на нем выглядит так же, как и в окончательной версии: исследования оригинала велись при помощи инфракрасной рефлектографии и других неинвазивных методов. На полное сканирование холста ушло около 270 часов.

Посмотрите, как с другой картины удаляют 200-летний слой лака.