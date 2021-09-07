Самый известный портрет Лавуазье преподнес ученым сюрпризы

В 1788 году французский художник Жак-Луи Давид написал портрет своего выдающегося современника: Антуана-Лорана Лавуазье. Основатель химии изображен вместе со своею женой, Марией-Анной Пьеретте — его верной соратницей, помогавшей ему в работе. В интерьер художник поместил объекты, указывающие на род деятельности пары: научные инструменты и предметы, связанные с рисованием — им увлекалась Мария-Анна.
Портрет находится в коллекции Метрополитен-музея в Нью-Йорке. В 2019 году полотно было отправлено на реставрацию: специалистам требовалось снять старый слой лака. В процессе этой рутинной работы картина не просто «заиграла новыми красками»: под видимым слоем обнаружился оригинальный. Никаких намеков на вклад в Лавуазье в науку на картине не было. Мария-Анна выглядела настоящей светской львицей в огромной шляпе с перьями и цветами, а химик позировал в своем официальном статусе: в качестве сборщика налогов. Эту должность он занимал с 1768 года.
Именно это занятие, достаточно прибыльное, позволяло ученому продвигать науку: значительную часть своих доходов он тратил на научные опыты и совершенствование приборов. Он организовывал экспедиции по поиску селитряных местонахождений для производства пороха, пытался искоренить малярию, занимался агрономическими и другими опытами. Однако портрет был вполне обычным парадным изображением состоятельной супружеской пары.
Картина была написана в неудачное время: за год до Великой французской революции. Это помешало выставить ее: в обществе уже назревали настроения, которые затем приведут к потрясениям и смене режима. Изменение интерьера на полотне могло быть вызвано именно этим контекстом: акцентом на научной деятельности семейства Лавуазье в противовес их богатству и прежнему положению.
Самому Лавуазье его научные и другие общественно значимые достижения не помогли: Национальный конвент, высший законодательный и исполнительный орган Первой французской республики, последовательно уничтожал представителей старого мира и других «врагов». 8 мая 1794 года Антуан Лоран Лавуазье закончил свою жизнь на гильотине.
Мария-Анна тоже была арестована, но ее спасло падение Робеспьера 27 июля 1794 года. Она скончалась в Париже в 1836 году в возрасте 78 лет. Картина по наследству перешла ее внучатой племяннице; в 1924 году шедевр был куплен Джоном Дэвисоном Рокфеллером, а с 1977 года им владеет Метрополитен-музей.
Сейчас портрет после реставрации вернулся в экспозицию музея. Чета Лавуазье на нем выглядит так же, как и в окончательной версии: исследования оригинала велись при помощи инфракрасной рефлектографии и других неинвазивных методов. На полное сканирование холста ушло около 270 часов.
Посмотрите, как с другой картины удаляют 200-летний слой лака.