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Жизнь планеты

Самый крупный круизный лайнер, когда-либо заходивший в воды России: видео

Анастасия Баринова
10 сентября 2019
Гигант приплыл в порт Владивостока и потряс всех местных жителей

9 сентября лайнер Spectrum of the Seas компании Royal Caribbean International прибыл во Владивосток. Это уже десятое по счету круизное судно, побывавшее в 2019 году в столице Дальнего Востока.

Spectrum of the Seas является первым лайнеров класса Quantum Ultra, на борту которого могут одновременно разместиться до 5 тысяч гостей и 1,5 тысяч членов экипажа. Он был введен в эксплуатацию 11 апреля 2019 года. Длина судна составляет 347 метров, ширина – 41 метр; здесь 16 палуб и 3600 кают. Пассажирам предлагаются баскетбольная площадка, автодром, виртуальный батут, банкетный зал, стеклянная капсула с панорамным видом на высоте 90 метров над океаном, амфитеатр и многое другое.  

Сейчас лайнер, вышедший 6 сентября из Шанхая, следует по маршруту Владивосток – Киото (Майдзуру) – Фукуока и обратно в Шанхай. Больше половины пассажиров лайнера составляют туристы из Китая. Всего на борту представлены путешественники из 38 стран, в том числе Индонезии, Австралии, Таиланда, Великобритании, США, Канады, Германии, Индии, Бразилии и Румынии. 150 российских туристов начали круиз в Шанхае, еще 200 пассажиров из России поднялись на борт во Владивостоке.

«Это самое большое круизное судно, когда-либо заходившее в российские порты. Радует, что именно на нем отправятся в дальнейшее путешествие и жители нашего края: с каждым годом такой вид отдыха набирает все большую популярность у приморцев»,– губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Сейчас Владивосток является единственным круизным портом в России, способным принимать суда такого класса. Во время стоянки лайнеров компании Royal Caribbean International в порту под килем до грунта должно быть не менее 0,9 метра. Чтобы соответствовать требованиям, в порту Владивостока провели дноуглубительные работы, которые были завершены в конце 2018 года за счет федерального финансирования из средств ФГУП «Росморпорт».

А уже 18 сентября во Владивосток прибудет 347-метровый Quantum of the Seas – еще один лайнер компании Royal Caribbean International, который способен взять на борт 4900 пассажиров.

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