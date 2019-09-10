Самый крупный круизный лайнер, когда-либо заходивший в воды России: видео

Сейчас Владивосток является единственным круизным портом в России, способным принимать суда такого класса. Во время стоянки лайнеров компании Royal Caribbean International в порту под килем до грунта должно быть не менее 0,9 метра. Чтобы соответствовать требованиям, в порту Владивостока провели дноуглубительные работы, которые были завершены в конце 2018 года за счет федерального финансирования из средств ФГУП «Росморпорт».



А уже 18 сентября во Владивосток прибудет 347-метровый Quantum of the Seas – еще один лайнер компании Royal Caribbean International, который способен взять на борт 4900 пассажиров.