Самый крупный круизный лайнер, когда-либо заходивший в воды России: видео

9 сентября лайнер Spectrum of the Seas компании Royal Caribbean International прибыл во Владивосток. Это уже десятое по счету круизное судно, побывавшее в 2019 году в столице Дальнего Востока.



Spectrum of the Seas является первым лайнеров класса Quantum Ultra, на борту которого могут одновременно разместиться до 5 тысяч гостей и 1,5 тысяч членов экипажа. Он был введен в эксплуатацию 11 апреля 2019 года. Длина судна составляет 347 метров, ширина – 41 метр; здесь 16 палуб и 3600 кают. Пассажирам предлагаются баскетбольная площадка, автодром, виртуальный батут, банкетный зал, стеклянная капсула с панорамным видом на высоте 90 метров над океаном, амфитеатр и многое другое.