Один из длиннейших стеклянных мостов мира против кувалды: видео

В Национальном Парке горы Тяньмэнь (китайская провинция Хунань) на высоте 300 метров был возведен стеклянный мост. Одновременно он может вместить 800 человек. С длиной 393 метра это — одно из крупнейших подобных сооружений. Строительные работы завершились в мае 2016 года.

Как и любая постройка, мосты из стекла в ходе своей эксплуатации могут получать повреждения. Ранее на другом стеклянном мосту в Китае образовалась трещина: виновником стал турист, уронивший металлическую кружку. И хотя трещина опасности не представляла, аттракцион временно был закрыт.

Для того, чтобы убедить всех желающих в прочности новой стеклянной конструкции, на днях были проведены необычные испытания. Принять в них участие предложили посетителям Национального парка. Сначала любой желающий мог постучать по мосту кувалдой весом 5,5 килограмма, а затем по треснувшей поверхности проехал автомобиль весом в две тонны.