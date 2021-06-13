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National Geographic Россия №210, июнь 2021
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«Дикая природа России»
Жизнь планеты

Один из длиннейших стеклянных мостов мира против кувалды: видео

Анастасия Баринова
13 июня 2021
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Фото: Reuters/YouTube
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Фото: Reuters/YouTube
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Фото: Zhangjiajie Grand Canyon Official Channel/YouTube
В 2016 году в Китае был построен самый длинный в мире стеклянный мост на тот момент. В целях тестирования на прочность туристам разрешили постучать по нему кувалдой.

В Национальном Парке горы Тяньмэнь (китайская провинция Хунань) на высоте 300 метров был возведен стеклянный мост. Одновременно он может вместить 800 человек. С длиной 393 метра это — одно из крупнейших подобных сооружений. Строительные работы завершились в мае 2016 года.

Как и любая постройка, мосты из стекла в ходе своей эксплуатации могут получать повреждения. Ранее на другом стеклянном мосту в Китае образовалась трещина: виновником стал турист, уронивший металлическую кружку. И хотя трещина опасности не представляла, аттракцион временно был закрыт.

Для того, чтобы убедить всех желающих в прочности новой стеклянной конструкции, на днях были проведены необычные испытания. Принять в них участие предложили посетителям Национального парка. Сначала любой желающий мог постучать по мосту кувалдой весом 5,5 килограмма, а затем по треснувшей поверхности проехал автомобиль весом в две тонны.

Несмотря на видимые повреждения, мост остался безопасным для посещения: как поясняют специалисты, он создается из нескольких слоев высокопрочного стекла, и даже многочисленные трещины на наружном слое на общей функциональности конструкции не сказываются.

Узнайте больше о самом длинном в мире стеклянном мосте.

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