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Жизнь планеты

Самый длинный водный мост

Софья Демьянец
27 ноября 2020
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На строительство самого длинного водного моста было потрачено около 500 млн евро
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Кроме судов, по Магдебургскому мосту могут передвигаться и пешеходы
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Магдебургский мост является самым длинным водным мостом в мире.

Водный мост в городе Магдебург (Германия) через реку Эльбу по праву можно считать самым длинным водным мостом в мире. Его длина — 918 м (228 м проходят над водой, а 690 м простираются над сушей).

Этот необычный мост, соединяющий Среднегерманский канал и канал рек Хафель и Эльба, предназначен для переходов пароходов и барж. До его возникновения судам приходилось совершать двенадцатикилометровый крюк через шлюз «Нигрипп» и ротензеевский шлюз, пересекая Эльбу.

Идея возведения такого моста возникла ещё в 1919 году, но строительство началось только в 1997 году. На его строительство было потрачено 68 000 м бетона и 24 000 т стали. И только через шесть лет (в 2003 году) сооружение моста было завершено.

Ещё об одном поражающем своими масштабами сооружении можно узнать в нашей заметке «Самый высокий собор».

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