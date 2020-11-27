Самый длинный водный мост

Водный мост в городе Магдебург (Германия) через реку Эльбу по праву можно считать самым длинным водным мостом в мире. Его длина — 918 м (228 м проходят над водой, а 690 м простираются над сушей).

Этот необычный мост, соединяющий Среднегерманский канал и канал рек Хафель и Эльба, предназначен для переходов пароходов и барж. До его возникновения судам приходилось совершать двенадцатикилометровый крюк через шлюз «Нигрипп» и ротензеевский шлюз, пересекая Эльбу.

Идея возведения такого моста возникла ещё в 1919 году, но строительство началось только в 1997 году. На его строительство было потрачено 68 000 м бетона и 24 000 т стали. И только через шесть лет (в 2003 году) сооружение моста было завершено.

Ещё об одном поражающем своими масштабами сооружении можно узнать в нашей заметке «Самый высокий собор».