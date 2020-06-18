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National Geographic №198, март 2020
National Geographic Traveler №73, февраль – март 2020
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Жизнь планеты

Самый маленький застроенный остров в мире: Бишоп-Рок

National Geographic Россия
18 июня 2020
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Архипелаг Силли
Фото: NASA
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Остров Бишоп-Рок
Фото: Lucy Rickards/Flickr.com
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Остров Бишоп-Рок
Фото: Lucy Rickards/Flickr.com
Его площадь в 10 раз меньше футбольного поля!

Площадь острова — 720 квадратных метров, что в 10 раз меньше футбольного поля (более 7000 квадратных метров). С английского языка название «Bishop Rock» переводится как «скала епископа». Он расположен в 6 км к западу от архипелага Силли и относится к территории Великобритании. На острове нет ничего кроме маяка высотой 49 метров, который был построен в 1858 году. Дальность его действия — 24 морские мили. Добраться до острова можно не только по морю, но и по воздуху: на крыше маяка в 1976 году была построена вертолетная площадка.

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Google Maps

Для строительства единственного сооружения было использовано около 5700 тонн гранита. Раньше на маяке использовали парафиновые лампы, а до этого свечи. В 1991 году маяк стал работать в автоматическом режиме на аккумуляторных батареях, а в 1992 году его покинули последние хранители.

Маяк представляет собой десятиэтажную постройку, где могут остановиться посетители (не более 4) на одну-три недели.

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