Самый маленький застроенный остров в мире: Бишоп-Рок

Для строительства единственного сооружения было использовано около 5700 тонн гранита. Раньше на маяке использовали парафиновые лампы, а до этого свечи. В 1991 году маяк стал работать в автоматическом режиме на аккумуляторных батареях, а в 1992 году его покинули последние хранители.

Маяк представляет собой десятиэтажную постройку, где могут остановиться посетители (не более 4) на одну-три недели.

Узнайте, как в Сибири нашли еще одну причину самого масштабного вымирания в истории Земли.